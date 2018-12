Deze Nissan van 990.000 euro gaat in productie Erik Kouwenhoven

08 december 2018

07u00

Bron: AD.nl 0 Auto D e Nissan GT-R50 by Italdesign was bedoeld als concept car. Dat de auto ooit echt gebouwd zou worden was aanvankelijk niet de bedoeling. Maar nu is ‘ie er dan toch: de Nissan van een miljoen.

Het goede nieuws is dat de productieversie als twee druppels water op het conceptmodel. De speciale GT-R50 vertrouwt op een 3,8-liter twinturbo V6, die goed is voor een vermogen van 720 pk en 780 Nm aan koppel. Dat is fors meer dan de Nismo GT-R waarvan de auto is afgeleid, want die versie blijft steken op 600 pk en 628 Nm.

Zowel de GT-R als Italdesign bestaan vijftig jaar en hoewel er van dit feestnummer slechts 50 exemplaren worden gebouwd, zijn er nog exemplaren beschikbaar voor de liefhebber. Wie nu bestelt, heeft de auto in 2019 in huis. Klanten worden naar verluidt vooral in het Midden-Oosten gezocht, want daar zijn wel mensen te vinden die in zijn voor een gekke Nissan en niet schrikken van de prijs.

Want dit model is wel wat buitensporig geprijsd, ook al krijgt de biturbo V6 grotere turbo’s van de GT3 racer, een sterkere krukas, zuigers, drijfstangen en lagers en nog een aantal aanpassingen. Immers: de Nismo GT-R waarvan dit model is afgeleid kost nog geen 200.000 euro. In Nederland komt er nog wat BPM bij die 990.000 euro, waardoor de prijs van de GT-R50 ruim boven het miljoen uitkomt.