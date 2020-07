Deze nieuwe Suzuki is eigenlijk een Toyota en dat belooft alleen maar veel goeds Niek Schenk

03 juli 2020

19u20

Bron: AD.nl 2 Auto Suzuki heeft een nieuw topmodel gepresenteerd: de Across. Onderhuids is het de Toyota RAV4; de meest verkochte SUV ter wereld, die in betrouwbaarheidsstatistieken steevast bejubeld wordt om zijn technisch kwaliteit.

De Across komt in het najaar naar onze contreien. De SUV zal dan alleen verkrijgbaar zijn als plug-in hybride en krijgt standaard vierwielaandrijving. Hij is het resultaat van een nauwe samenwerking met Toyota, die zijn eigen RAV4 ook met andere aandrijflijnen levert. Een Belgische prijs is nog niet bekend.

De voorste elektromotor van de Suzuki is gekoppeld aan een 2,5 liter viercilinder benzinemotor. Dankzij een maximaal systeemvermogen van 225 kW (306 pk) is de Across in staat om in 6,0 seconden naar 100 kilometer per uur te sprinten. Tegelijk is de gemiddelde CO2-uitstoot met 22 gram per kilometer laag voor een auto van dit formaat. De Suzuki Across beschikt over een 18,1 kWh lithium- ion batterij, waarmee hij 75 kilometer lang volledig elektrisch kan rijden.

Elke Across beschikt over Suzuki's E-Four vierwielaandrijving: een tweede 40 kW sterke elektromotor drijft dan de achterwielen aan. Voor betere rijeigenschappen in het terrein is er de Trail Mode, een automatisch limited-slip differentieel dat vooral op een gladde ondergrond van pas komt. Het systeem werkt door de remmen in te schakelen op de wielen die grip beginnen te verliezen en het koppel vervolgens te sturen naar de wielen die grip behouden. De functie past ook het gas- en transmissiepatroon aan om het voertuig in beweging te houden.

Dit, in combinatie met de flinke bodemvrijheid van 190 millimeter, maakt de auto goed geschikt als terreinauto.

Rijke uitrusting

De fabrikant belooft een rijke uitrusting. Standaard zijn onder meer led-koplampen, klimaatregeling, 19 inch lichtmetalen wielen en een 9 inch touchscreen met navigatie, Apple CarPlay en Android Auto. Ook aan boord zijn adaptive cruisecontrol, verkeersbordherkenning, rijstrookbewaking, dodehoekbewaking, automatisch noodremsysteem en een achteruitrijradar.