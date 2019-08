Deze nieuwe Bugatti kost evenveel als 56 Porsches 911 Erik Kouwenhoven

18 augustus 2019

08u12 4 Auto De Centodieci is het nieuwste model van Bugatti. De auto wordt gebouwd in een oplage van slechts tien exemplaren, die allemaal al verkocht zijn. De prijs? Acht miljoen euro per stuk.

Bugatti profiteert nog even van de als een dolle draaiende economie en duwt er na de Divo en La Voiture Noire nog even snel tien exemplaren uit van de Centodieci.



Het sportwagenmerk bestaat in 2019 precies 110 jaar en Centodieci is Italiaans voor 110. Het nummer verwijst tevens naar de iconische EB110, waar de nieuwe bolide een aantal stijlkenmerken van leent. Van deze coupé werden begin jaren negentig 139 exemplaren gebouwd.

Het prijskaartje van acht miljoen euro is exorbitant, maar je hebt dan wel de ultieme Bugatti. De bolide heeft namelijk een 8.0-liter W16-motor die 1578 pk produceert. Dat is 99 pk meer dan de Chiron, waarvan de Centodieci is afgeleid.



Ook is de auto 20 kilo lichter. Hierdoor accelereert de Centodieci van 0 naar 100 kilometer per uur in slechts 2,4 seconden. Van 0 naar 200 geschiedt in 6,1 seconden. De auto is elektronisch begrensd op 380 kilometer per uur.

Of je de auto nu mooi vindt of niet, alle tien de exemplaren zijn inmiddels verkocht voor de prijs van acht miljoen euro per stuk. De kopers mogen voor dat bedrag wel zelf een kleur uitzoeken. Voor acht miljoen euro kun je echter ook 56 Porsches 911 kopen of 308 Volkswagens Golf.