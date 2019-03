Deze nieuwe auto's zijn het meest kwetsbaar voor diefstal en hacking Erik Kouwenhoven

25 maart 2019

07u15

Bron: AD.nl 0 Auto Het Britse onderzoekscentrum voor autobeveiliging Thatcham heeft van elf nieuwe auto’s de kwetsbaarheid voor diefstal en hacking onderzocht. Vier auto's scoorden uitstekend, zes kregen een onvoldoende.

Steeds meer nieuwe auto's worden gestolen doordat het keyless go-systeem wordt gehackt. Het Britse bedrijf Thatcham heeft een nieuwe classificatie onthuld waarmee kan worden aangegeven hoe goed of hoe slecht auto's beveiligd zijn tegen deze nieuw diefstalmethode. Dat kan door de codes te onderscheppen die worden uitgezonden door de sleutel, of door verbinding te maken met de diagnostische poort (OBD).

Van de elf geteste nieuwe auto’s werden er zes als ‘slecht’ beoordeeld en Suzuki’s Jimny zelfs als ‘onaanvaardbaar’ vanwege het gebrek aan beveiligingsopties. De beoordelingsschaal van Thatcham voor voertuigen is gebaseerd op de kwetsbaarheid voor diefstal en heeft vijf categoriescores voor beveiliging: uitstekend, goed, matig, slecht en onaanvaardbaar.

In de eerste testronde werden elf nieuwe modellen beoordeeld die automobilisten vandaag in de showrooms kunnen kopen. Het gaat daarbij om gezinsauto’s als de Ford Mondeo, Hyundai Nexo, Kia ProCeed, Lexus UX en de Toyota Corolla Hybrid. Zelfs de relatief dure Porsche Macan werd als slecht beoordeeld.

Nagenoeg alle auto's waren voorzien van ruim voldoende diefstalbeveiliging, maar geen enkele auto was bestand tegen het nabootsen van de Keyless entry code. De Suzuki Jimny heeft geen Keyless Go, maar is dermate slecht beveiligd tegen hacking en fysiek inbreken, dat hij de uitslag ‘onaanvaardbaar’ kreeg. De komende maanden zal het Britse bedrijf nog meer auto's volgens dezelfde testmethode beoordelen en waarderen.

Eigenaren van een auto met een Keyless systeem kunnen diefstal bemoeilijken door de sleutel niet in de buurt van de voordeur te laten liggen. Een leeg metalen verfblik is ook handig. Deze fungeert als kooi van Faraday, waardoor de sleutel niet kan worden uitgelezen. Wat ook helpt, is het inwikkelen van de sleutel in aluminiumfolie. Een aantal sleutels kan in een slaapstand worden gezet, wat het onderscheppen van het signaal onmogelijk maakt.