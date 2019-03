Deze nieuwe Alfa Romeo's kunnen onbedoeld op hol slaan Erik Kouwenhoven

13 maart 2019

20u23

Bron: AD.nl 0 Auto Alfa Romeo roept wereldwijd 60.000 exemplaren van de Giulia en de Stelvio terug wegens problemen met de cruisecontrol.

Het gaat om ongeveer 60.000 voertuigen van het type Giulia of Stelvio, die zijn geproduceerd tussen december 2016 en mei 2018. Het is nog niet bekend om hoeveel auto’s het gaat in ons land.

Uit interne tests zou zijn gebleken dat de cruisecontrol soms niet snel genoeg wordt uitgeschakeld wanneer het rempedaal wordt ingetrapt. Dat kan volgens de fabrikant onder bepaalde omstandigheden leiden tot gevaarlijke situaties.

Het gaat om een situatie waarbij sprake is van wielspin bij volledige stuuruitslag. De auto's kunnen in dat geval sneller accelereren dan de ingestelde snelheid en weigeren te stoppen bij het intrappen van het rempedaal. Een software-update bij de dealer moet het probleem verhelpen.