Deze Nederlandse ambulancebus kan zes coronapatiënten tegelijk vervoeren Niek Schenk - Matthias Van den Bossche

23 maart 2020

11u04

Bron: AD.nl 2 Auto Bij de coronapandemie in Nederland is vooral de aan ons land grenzende provincie Noord-Brabant getroffen. De ziekenhuizen kampen met overcapaciteit, waardoor ambulances deze dagen af en aan rijden om coronapatiënten naar hospitalen elders in Nederland over te brengen. De zorgverleners zetten ook deze unieke ambulancebus in. Deze kan zes patiënten tegelijk vervoeren en beschikt over alle medische apparatuur en andere voorzieningen om ze in de bus te kunnen behandelen. Het gaat om een oorspronkelijke Van Hool-bus die door een Friese firma is omgebouwd.

In heel Nederland bestaat er maar één zo’n bus. De firma Visser uit de Friese stad Leeuwarden leverde hem in 2016. Het bedrijf is gespecialiseerd in de bouw van ambulances. Het betreft een uit 2003 stammende, omgebouwde lijnbus (type Van Hool A330) die vroeger dienst deed in het openbaar vervoer.

De bus is bedoeld om bij een grote noodsituatie razendsnel zes mobiele behandelplaatsen tegelijk ter plekke te krijgen. Zoals elke ambulance beschikt de bus over blauwe zwaailichten en een sirene. Op het dak zijn airco's en zonnepanelen geplaatst. En achterin de bus is een centrale computer ingebouwd die alle zes de behandelplekken tegelijk kan monitoren.

Incidenten met tien slachtoffers of meer

De bus wordt volgens de richtlijnen van de ambulancezorg ingezet vanaf code 10, oftewel bij incidenten met een verwacht aantal slachtoffers van tien of meer. De bus staat altijd paraat op een luchthaven nabij Groningen in de gelijknamige noordelijke provincie. Het is geen toeval dat juist de hulpverleners in het noorden over een dergelijk voertuig beschikken. Er bestaan landelijke richtlijnen om bij een calamiteit binnen een bepaalde tijd een bepaalde hoeveelheid slachtoffers te kunnen behandelen en naar ziekenhuizen te kunnen vervoeren. Maar het noorden van Nederland kent over het algemeen grotere rijafstanden en heeft relatief minder beddencapaciteit in ziekenhuizen.

Volgens cijfers van zondag zijn tot nu toe 179 mensen in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte bekend dat er sinds zaterdag 43 doden zijn bijgekomen. Dat is tot nu toe de grootste stijging van het aantal overledenen. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 57 en 97 jaar.

Door overbelasting in de hospitalen in de aan ons land grenzende provincie Noord-Brabant, moeten circa 500 tot 700 patiënten naar de intensive care en andere afdelingen in ziekenhuizen elders in Nederland worden gebracht. Dat is te zien in onderstaande video, gedeeld via Twitter. De operatie is volop bezig.

Mensen die denken dat het allemaal wel meevalt...



Dit is de realiteit nu! Ambulances die richting Brabant rijden om patienten op te halen om ze daar op de IC's te ontlasten!!#blijfthuis pic.twitter.com/OJKGvtTe9C Dennis Gerritsen(@ Dennboss) link