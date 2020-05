Deze miniatuur Rolls-Royce is duurder dan een echte auto Erik Kouwenhoven

26 mei 2020

08u13

Bron: AD.nl 0 Auto Rolls-Royce heeft een schaalmodel uitgebracht van de ultra-luxe SUV met de naam Cullinan. Bij de totstandkoming is bijna net zoveel moeite gedaan als bij het bouwen van een echte auto. Dat rechtvaardigt wellicht een klein beetje het exorbitante prijskaartje van rond de 15.000 euro.

De auto in een schaal van 1:8 is hier te bestellen, maar een exacte prijs wordt nergens genoemd. Waarschijnlijk geldt hier hetzelfde als bij een echte Rolls-Royce. Daar geldt het adagium: als je vraagt wat de auto moet kosten, kun je ’m waarschijnlijk niet betalen. In vergelijking met een echte Cullinan is het schaalmodel evenwel nog altijd een koopje, want de prijslijst van dat model begint rond de 500.000 euro.

De levensechte replica van de Rolls-Royce Cullinan is meer dan 26 centimeter lang, 10 centimeter breed en 9 centimeter hoog en wordt geleverd met een bijna één meter lange glazen vitrine. De auto is opgebouwd uit meer dan 1.000 afzonderlijke onderdelen en het kost de vakmensen van Rolls-Royce ongeveer 450 uur om de auto te bouwen. Dat is meer dan de helft van de tijd die nodig is om een ​​echte Cullinan te bouwen.

Met één klik op de afstandsbediening kunnen de koplampen en achterlichten van de mini-Cullinan worden aan- en uitgeschakeld. Wie de deuren opent, ziet dat ook de dorpels oplichten. Het interieur is net zo decadent als bij de echte auto, met houten details, geborduurde lederen bekleding en - weggestopt in de deuren - de kenmerkende paraplu’s van Rolls-Royce. De auto kan compleet worden gebouwd naar de specifieke wensen van de nieuwe eigenaar, maar dan loopt de prijs al snel op richting de 30.000 dollar (27.600 euro).



