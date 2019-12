Deze Mini is duurder dan een Porsche Erik Kouwenhoven

09 december 2019

15u38

Een uiterst zeldzame Mini Beach Car is geveild voor 230.000 pond, oftewel 273.000 euro. Voor dat bedrag koop je ook een gloednieuwe Porsche 911.

Om het debuut van de Mini op de Noord-Amerikaanse markt aan het begin van de jaren zestig te vieren, bouwde Austin 15 ‘Beach Car’-varianten. Deze werden geleverd met rieten stoelen en zonder deuren en deurstijlen. Dertien van deze speciale strandauto’s werden naar de Verenigde Staten gestuurd voor reclamedoeleinden.

Het exemplaar op de foto's is gespoten in de kleur ‘Smoke Gray’ met een ‘Snowberry White’ dak. De auto is voorzien van de originele, bij de betreffende auto behorende viercilinder motor met een inhoud van 850 cc. En die is weer gekoppeld aan de originele handgeschakelde vierversnellingsbak.

De auto werd destijds gekocht door de algemeen directeur van de Mini-dealer in Michigan waar de auto als reclame-object stond en is al die tijd in het bezit van zijn familie geweest. Gedurende 54 jaar heeft de familie er slechts 3.000 kilometer mee gereden.

Al die tijd is de Mini zorgvuldig onderhouden, blijkt uit de onderhoudsgegevens. Het model beschikt ook over een originaliteitsverklaring van de fabriek en een British Motor Industry Trust-certificaat.

Maakt dat alles deze oude Mini meer waard dan sommige gloednieuwe supersportwagens? De markt lijkt te denken van wel, want drie jaar geleden werd ook al 181.500 dollar betaald voor een vergelijkbaar exemplaar tijdens een veiling van Bonhams in Monterey.