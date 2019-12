Deze mannen reden de illegale ‘Cannonball Run’ in recordtijd, hun Mercedes heeft alle snufjes om politie te ontlopen Erik Kouwenhoven

04 december 2019



Twee Amerikanen mogen zichzelf de nieuwe recordhouders noemen van de Cannonball Run. Ze legden de ruim 4.500 kilometer lange rit af in een speciaal geprepareerde Mercedes-AMG E 63 van de vorige generatie.

De Cannonball Run is de naam van een illegale tijdrit in de Verenigde Staten. Het doel? Zo snel mogelijk van de oostkust van Amerika naar de westkust rijden. De Cannonball Run is vernoemd naar wijlen Erwin ‘Cannonball’ Baker (1882-1960). In 1914 reed hij een Indian-motorfiets van San Diego (Californië) naar New York in een toenmalige recordtijd van 11 dagen, 12 uur en 10 minuten. Een journalist vergeleek hem met ‘Cannonball train’, een sneltrein in Illinois.



De race zoals we die tegenwoordig kennen, werd in 1971 voor het eerst verreden. In de jaren daarna groeide het evenement uit tot een echte race waar meerdere auto's tegelijkertijd aan meededen. Er werd ook een film genoemd naar het evenement met onder andere acteur Burt Reynolds.

Het huidige record stond op 28 uur en 50 minuten, maar de Amerikanen Arne Toman en Doug Tabbutt dachten dat het sneller kon, zo schrijft Road & Track. Op 10 november reden ze weg uit New York. Het einddoel was het Portofino Hotel in Redondo Beach Los Angeles. De onopvallend ogende, zilverkleurige Mercedes AMG was speciaal aangepast voor de recordpoging. De auto was opgevoerd tot 700 pk en voorzien van betere remmen.

De binnenzijde was volgehangen met apparatuur, zoals twee radardetectoren, een apparaat dat lasermetingen verstoort en een speciaal systeem waarmee ze politievliegtuigen konden ontdekken. De auto was uitgerust met knoppen waarmee ze het remlicht en de achterlichten konden doven en de achterzijde was zo aangepast, dat deze leek op de achterkant van een oude Honda Accord, in plaats van een snelle Mercedes AMG.

Ook was de auto voorzien van een grotere brandstoftank, twee navigatiesystemen en een politiescanner. Maar nog belangrijker was de hulp van achttien ‘hazen’ die voor de heren uitreden. Zij fungeerden als uitkijkpost om politie- en flitsauto’s op te sporen, zodat ze precies wisten waar ze rustig aan moesten doen. Met succes, want de heren zijn nergens aangehouden.

Na 27 uur en 25 minuten kwamen ze aan in Los Angeles. De rit ging over ruim 4500 kilometer asfalt, wat neerkomt op een belachelijk hoge gemiddelde snelheid van 165 km/u, inclusief tankpauzes. De maximumsnelheid op de route was nooit hoger dan 128 km/u (oftewel 80 mijl). De hoogste snelheid die de heren reden was 310 km/u. Goed voor een ritje richting de gevangenis als ze betrapt zouden zijn.