Deze man reed 5,1 miljoen kilometer met zijn Volvo Erik Kouwenhoven

17 november 2018

08u58

Bron: AD.nl 0 Auto Irv Gordon, houder van het wereldrecord voor het hoogste aantal kilometers met één auto, is op 79-jarige leeftijd overleden.

Gordon, een gepensioneerde wetenschapsprofessor uit Long Island (New York) was beroemd vanwege een grenzeloze trouw aan zijn rode Volvo P1800, die hij op 30 juni 1966 kocht.

Op 18 september 2013 tikte hij volgens het Guinness Book of Records de drie miljoen mijl aan in zijn Volvo in de buurt van het dorp Girdwood, Alaska. Bij iedere grote recordstand kreeg hij een nieuwe auto van het Zweedse merk, waaronder een Bertone 780 Coupe, een C70 en een XC60.

De teller van de auto stond in mei van dit jaar op een recordstand van 3,2 miljoen mijl, oftewel 5,1 miljoen kilometer. Irv liet de motor van de P1800 reviseren bij 690.000 kilometer, verving de motor in 2009 en deed altijd het reguliere onderhoud aan de auto zelf .