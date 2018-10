Deze man bedacht pijltje op dashboard dat aangeeft aan welke kant vulopening zit Erik Kouwenhoven

10 oktober 2018

20u21 12 Auto Het dashboard van alle moderne auto's is voorzien van een symbooltje dat aangeeft aan welke kant de brandstofvulopening zit. Welk merk er ooit mee begonnen is, was altijd onbekend. Tot nu toe.

Vreemd genoeg weten veel mensen nog steeds niet van het bestaan van het minuscule pijltje, dat zich bevindt op het dashboard naast het symbooltje van de brandstofpomp bij de brandstofmeter. Het is zo'n fantastisch en eenvoudig ontwerp, dat het gek is dat niemand de naam kent van de briljante bedenker.

Die tijd ligt nu achter ons, want dankzij een podcast met de naam 'Every Little Thing' - hier te horen op de site van Jalopnik, kennen we nu de naam van de ontwerper. Het gaat om ene Jim Moylan, die voor Ford werkte. Hij kreeg het idee in april 1986, toen hij een bedrijfswagen van Ford moest voltanken in de regen. Moylan was licht gefrustreerd toen hij nat werd omdat hij bij de benzinepomp de verkeerde kant koos.

De medewerker van Ford schreef een memo met zijn idee om een pijltje te integreren naast het brandstofpomp-logo. Hij stuurde het naar zijn bazen en dat was het begin van een zegetocht van het pijltje langs alle autofabrikanten wereldwijd. De bazen van Moylan zagen namelijk de meerwaarde in het goedkoop te implementeren idee en in 1989 werden de Ford Escort en Mercury Tracer de eerste auto's met de kleine pijl.

