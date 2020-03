Deze Lexus was ooit van Paris Hilton, maar kan binnenkort de jouwe zijn Kristof Winckelmans - www.fangio.be

Bron: www.fangio.be 0 Auto Paris Hilton, een wereldster die als grootste verdienste heeft de achterkleindochter van een gelijknamige hotelmagnaat te zijn, kreeg acht jaar geleden van haar toenmalige vriend deze zeldzame Lexus LFA als verjaardagsgeschenk. Nauwelijks twee jaar en zowat evenveel kilometers later moest de auto – samen met het vriendje, allicht – alweer de deur uit, waardoor dit één van de best geconserveerde LFA’s is die er vandaag te vinden is. En het beste nieuws? Hij staat nog te koop ook.

Ondanks zijn beperkte oplage en bescheiden verkoopsucces geldt de Lexus LFA als één van de meest spraakmakende Japanse supercars van het voorbije decennium. Met Paris Hilton had de Lexus ook minstens één spraakmakende fan, de Amerikaanse actrice zou zelfs twee van de 497 gebouwde LFA’s in haar bezit hebben gehad.

Dit witte exemplaar kreeg ze in 2012 cadeau voor haar 30e verjaardag, maar deed ze nauwelijks twee jaar later opnieuw van de hand. Vandaag staat de wagen opnieuw te koop bij een autodealer uit Cleveland (Ohio) die er zowat 495.000 dollar (omgerekend 450.000 euro) voor hoopt te vangen, ruim 100.000 euro meer dan de oorspronkelijke nieuwprijs.

De vraagprijs is met andere woorden behoorlijk stevig, maar je krijgt er gelukkig ook behoorlijk wat auto voor in ruil. De parelwitte Lexus LFA beschikt namelijk niet alleen over een wereldberoemde ex-eigenaar, maar ook over een 4,8 liter-V10 die vlotjes richting 9.000 t/min klimt om je in 3,6 tellen aan 100 km/u af te zetten. Het lederen interieur met blauwe en crèmekleurige tinten is wellicht niet naar ieders smaak, maar dat hoef je natuurlijk niet te preciseren wanneer je je toogvrienden vertelt dat je met de Lexus van Paris Hilton gekomen bent…