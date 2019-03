Deze Lego-sportwagen is met een half miljoen bouwsteentjes zwaarder dan het origineel Erik Kouwenhoven

26 maart 2019

20u39

Bron: AD.nl 0 Auto Na de Bugatti Chiron van Lego die echt kon rijden, heeft speelgoedfreak Lubor Zelinka nu de McLaren Senna nagebouwd. Bijna een half miljoen bouwsteentjes waren ervoor nodig.

Je zou denken dat Legoblokjes vederlicht zijn. Maar wanneer je er 467.854 op een stalen frame plakt, stijgt het totaalgewicht al snel richting de 1.700 kilogram. Daarmee is deze Lego-versie van de McLaren Senna bijna 400 kilo zwaarder dan het origineel. Bij de bouw van de speelgoedauto waren 30 personen betrokken. Ze zijn in totaal 2.725 uur bezig geweest om deze ultieme Lego-doos in elkaar te zetten.

De velgen, het stuur en de bestuurdersstoel komen uit de originele Senna en om de torsiestijfheid te vergroten zijn alle blokjes aan elkaar gelijmd. Rijden, zoals de Bugatti Chiron van Lego, doet deze Senna niet, maar wanneer je de startknop indrukt, weerklinkt wel het kabaal van de V8-motor. De Lego-Senna is deze zomer onder meer te zien tijdens het Goodwood Festival of Speed in Groot-Brittannië, maar vooralsnog niet te koop.