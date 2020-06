Deze klassieke Mini kost 130.000 euro ... en heeft 500 pk! www.fangio.be

13 juni 2020

11u00

Bron: www.fangio.be 7 Auto Herinner je je die achtervolgingsscène uit The Italian Job nog? Wel, met deze Mini’s had die welgeteld … drie seconden geduurd vooraleer de hoofdpersonages de politie hadden afgeschud …

Dit is immers geen gewone Mini. Ja, dit is een Mini Cooper. Ja, hij is oorspronkelijk gebouwd in 1974. En ja, hij lijkt op een Mini. Hij heeft de proporties van een Mini. Hij voelt en ruikt als een Mini. Maar onder de motorkap ziet hij er totaal anders uit.

Daar ligt immers een 3.5 liter grote atmosferische Hondamotor, goed voor 500 pk die via een manuele zesbak naar de 13 duim grote (of eerder kleine) achterwielen wordt gestuurd. Het sprintje naar 100 km/u neemt daardoor slechts 4 seconden in beslag. Geniaal en gestoord tegelijk.

150.000 dollar

De motor is trouwens niet het enige nieuwe aan deze Mini. Er wordt geremd via 9,5-inch Wilwood-remklauwen, en de ophanging is volledig aanpasbaar. Binnenin is het, zoals je zou verwachten, allemaal maatwerk. Zo zien we onder andere een 9.7 inch iPad, netjes geïntegreerd in de middenconsole, een chique Alpine stereo, een motorsport-stuurwiel en een verchroomde tellerpartij.

Deze Mini wordt in elkaar geschroefd door het Amerikaanse Gilded Racing en het bedrijf vraagt er een fikse duit voor: 150.000 dollar (zowat 130.000 euro)! Anderzijds: dat betaal je ook voor een ietwat uitgeruste Porsche Cayenne GTS die vandaag werd voorgesteld. En die heeft minder pk, is niet zo origineel en vooral: die parkeer je minder gemakkelijk in de stad!