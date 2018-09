Deze kentekenplaat leverde meer op dan een Rolls-Royce Erik Kouwenhoven

12 september 2018

07u34

Bron: AD.nl 0 Auto De ultieme Rolls-Royce-kentekenplaat met daarop alleen 'RR-1' is verkocht voor £ 460.000 - oftewel 516.525 euro - op een veiling in Engeland.

Een anonieme koper heeft de RR1-plaat gekocht voor meer geld dan een topklasse Rolls-Royce kost. Het is het op een na hoogste bedrag dat ooit werd betaald voor een gepersonaliseerd kenteken. De richtprijs van £ 500.000 die veilinghuis Bonhams van tevoren opgaf, werd echter niet gehaald.

De duurste kentekenplaat was 25 O die vier jaar geleden voor £ 518.000 werd verkocht, waarschijnlijk aan de eigenaar van Ferrari 250 GTO. De kentekenplaat met daarop 'F1' wordt echter beschouwd als 's werelds meest gewilde kenteken en is momenteel te koop voor £ 15 miljoen.

Dit kenteken is afgegeven voor een Bugatti Veyron SuperSport uit 2013, eigendom van Afzal Kahn, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde auto-tuner. Hij kocht het kenteken in 2008 voor £ 375.000. Naar verluidt verwierp de 44-jarige Kahn vier jaar geleden een bod van £ 6 miljoen op het kenteken, dat vooral gewild is onder eigenaren van een peperdure McLaren F1.