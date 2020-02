Deze hypercar komt uit 3D-printer: hij haalt 432 per uur en kost 1,6 miljoen KVDS

21 februari 2020

16u59

De Amerikaanse start-up Czinger (uitgesproken als 'zinger') lanceert volgende maand een bijzondere wagen op het Autosalon van Genève. De 21C is een zogenaamde hypercar: een hybride wagen uit ultralicht materiaal met een uitzonderlijk laag verbruik. Wat er zo speciaal aan is: hij rolde uit een 3D-printer. Of toch een flink deel ervan. Kostprijs: 1,6 miljoen euro.

Misschien eerst een paar cijfers. De 21C heeft een koetswerk van koolstofvezel en weegt 1.200 kilogram. De door het bedrijf zelf ontwikkelde motor is een kleine V8 van 2,88 liter met twee turbo’s. Die krijgt vanop de vooras hulp van twee elektromotoren met een lithium-titaanbatterij. Die laadt een stuk sneller op dan een traditionele lithium-ionbatterij. Alles samen goed voor een vermogen van 1.250 pk. De 21C kan bovendien 11.000 toeren draaien.

Topsnelheid

De wagen heeft zeven versnellingen en gaat in amper 1,9 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. Het duurt 15 seconden om van stilstand naar 300 kilometer per uur te gaan en terug. De topsnelheid is een indrukwekkende 432 kilometer per uur.





Ook leuk om weten: in de 21C kunnen twee mensen plaatsnemen en dat áchter elkaar. De bestuurder zit in het midden, de passagier vlak achter hem. Een beetje zoals in een straaljager.

Maar wat pas echt bijzonder is aan de nieuwe 21C, is de manier waarop hij gemaakt is. Czinger ontwikkelde immers een techniek om metaal te printen met een 3D-printer. Veel van de onderdelen waaruit het chassis bestaat - tot het dashboard toe - worden op die manier gemaakt uit aluminium en titaanlegeringen. Ze zijn zo ook makkelijk recycleerbaar: je kan ze smelten, stikstof toevoegen zodat ze weer poeder worden en dat poeder opnieuw gebruiken om te printen.

In totaal zullen er 80 exemplaren van de wagen geproduceerd worden: 55 voor op de weg en 25 die voor het circuit bestemd zijn. Die laatste zal de 21C Lightweight heten en is met zijn 1.218 kilo iets lichter. Hij heeft een grotere neerwaartse kracht en zal een topsnelheid halen van 380 kilometer per uur.