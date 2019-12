Ford Gesponsorde inhoud Deze gratis rijopleiding leert jongeren de juiste reflexen in het verkeer Aangeboden door Ford

24 december 2019

08u00 0 Auto De ongevallenstatistieken tonen jaar na jaar dat jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar die pas hun rijbewijs hebben de meest kwetsbare groep vormen. En dit over de hele wereld. De belangrijkste redenen hiervoor? Een gebrek aan ervaring of zelfvertrouwen, afleiding door smartphone en gebruik van drank of drugs. Daarom kwam Ford in Amerika in 2003 met een gespecialiseerde rijopleiding, Driving Skills for Life. Deze gratis rijopleiding voor jongeren kwam in 2014 ook naar België en sindsdien namen al meer dan 3500 jonge bestuurders deel. De deelnemers hebben achteraf meer zelfvertrouwen in het verkeer en geven aan hun rijgedrag te veranderen.

Volgens Johan Craeghs, Driver Training Specialist bij Ford, komt dat omdat de rijopleiding focust op proactief rijgedrag, dat je bewuster maakt en je wapent tegen het onverwachte.

“Driving Skills for Life is meer dan een slip- of rijvaardigheidscursus. We leren jongeren bewuster omgaan met snelheid, met mogelijke afleidingen en met het voertuig en zijn technologische hulpmiddelen.”

De jongeren ervaren zelf hoe het aanvoelt wanneer de auto grip verliest en hoe je daar gepast op reageert.

In 4 stappen naar bewuster rijgedrag

Gedurende een halve dag krijgen de jongeren tools aangereikt om zelfbewuster te leren rijden. Ze doorlopen 4 events van telkens 45 minuten waarbij enkele jongeren met een instructeur het parcours opgaan, terwijl de anderen aan de zijlijn meer achtergrondinformatie krijgen.

Een eerste event draait om ‘handling’. “De jongeren ervaren zelf hoe het aanvoelt wanneer een auto grip verliest en hoe je daar gepast op reageert. Met een skidcar kan de instructeur de voor- of achteraandrijving controleren en zo gripverlies simuleren. Aan de zijlijn geeft een andere instructeur meer uitleg over ABS (Antiblokkeersysteem) of ESP (Electronic Stability Program). We merken dat veel jongeren daar niet vertrouwd mee zijn, laat staan dat ze weten hoe ze ermee moeten omgaan.”

Verder leren jongeren nog hoe ze adequaat moeten remmen en uitwijken. Zo kunnen ze aan den lijve ondervinden wat het ABS-systeem kan betekenen en wat de mogelijkheden zijn. “We laten de jongeren enkele noodstops uitvoeren en tonen met een hindernissenparcours hoe ze moeten uitwijken. We hebben daarnaast nog een demonstratie van de Ford Active City Stop waarbij de jongeren aan heel lage snelheid rijden, ze even moeten wegkijken en de wagen vanzelf stopt.”

Een derde item in de opleiding is het omgaan met afleiding. “Aan lage snelheid rijden we langs een parcours dat met kegels afgezet is. Na een eerste testronde zal de instructeur de bestuurder enkele opdrachten geven, zoals een selfie maken of een bericht sturen. Ook de mensen op de achterbank kunnen voor afleiding zorgen. Naast het parcours hebben we opdrachten met een promille- of drugbril. Dan ervaren de jongeren zelf hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld over een lijn te lopen of een bal in een doel te schoppen als je onder invloed bent. Stel je dan maar voor wat het is als je in de wagen zit.”

Als laatste leren de jongeren hoe ze hun auto moeten inspecteren. Wat is het belang van de bandendruk, welke basiszaken moet je zeker observeren voor je met je wagen rijdt? Zeker nu de winter voor de deur staat is het van levensbelang dat je auto tiptop in orde is.

Mensen vragen altijd waarop ze moeten letten als ze de baan op gaan in de winter. Maar eigenlijk begint het al voor je in de auto stapt.

Gouden tip voor veilig rijden in de winter

“Mensen vragen altijd waarop ze moeten letten als ze de baan op gaan in de winter. Maar eigenlijk begint het al voor je in de auto stapt. De staat van je banden is cruciaal. We raden winterbanden of all-season-banden aan, maar we begrijpen dat niet iedereen die kost kan maken. Je moet hoe dan ook op de bandenspanning en de profieldiepte letten. Rijden met afgesleten banden is levensgevaarlijk. Maar ook de andere onderdelen van de wagen moeten in orde zijn: check je ruitenwissers en de ruitenwisservloeistof. Gaat die tot -20°C? Laat je lampen nakijken en vervang ze indien nodig.”

“Je moet altijd voldoende afstand bewaren en je snelheid aanpassen, maar zeker bij winterse omstandigheden hameren we daarop. Wist je dat het al vanaf 4°C aan de grond kan vriezen? Recente wagens geven bij dergelijke temperaturen een waarschuwing, maar oudere wagens hebben dat niet.” Vanaf het moment dat de temperatuur onder de 5°C daalt, pas je dus maar beter je rijstijl aan.

Anticiperen kan je leren

Johan weet uit ervaring wat het is als je wagen grip verliest of je een noodstop moet maken. “Naarmate je meer rijervaring hebt en wanneer je een rijopleiding volgt, bouw je in je onderbewustzijn reflexen op die kunnen helpen in dergelijke situaties. Wanneer je meer zelfvertrouwen hebt in het verkeer en je bewust achter het stuur zit, ga je proactiever rijden en vermijd je dat je in de problemen komt bij een onverwachte situatie.”

Ben je (of ken je) iemand tussen 18 en 24 jaar die graag meer zelfvertrouwen wil krijgen in het verkeer en de juiste reflexen in het verkeer wil leren? Schrijf je dan hier in voor de gratis rijopleiding Driving Skills for Life.

