Deze gepantserde Audi RS7 is sneller dan een kogel Erik Kouwenhoven

10 juli 2019

20u14

Gepantserde auto's moeten het natuurlijk hebben van hun goede afweer tegen kogels en granaten, maar deze bomvrije Audi RS7 is zo snel dat hij al weg is voordat de aanslag goed en wel begint.

Een auto beveiligen zodat hij ‘een oorlog kan overleven’ is mooi, maar de beste manier om een aanslag te overleven, is nog altijd door te vluchten. Vandaar dat deze Audi RS7 maar liefst 760 pk sterk is en beschikt over een koppel van 1.085 Nm. Daarmee sprint deze RS7 in 2,9 seconden van 0-100 km/u. Hij haalt een topsnelheid van 325 km/u.

De auto wordt geleverd door het Amerikaanse bedrijf AddArmor, dat gebruikmaakt van polycarbonaat om de auto te beschermen. Dit is sterker en veel lichter dan staal. Hierdoor weegt deze gepantserde RS7 amper 90 kilogram meer dan een reguliere RS7. De auto krijgt het B4-predikaat en is dus bestand tegen kogels van pistolen en geweren. Dat lijkt vrij weinig, maar de kans is klein dat de auto überhaupt wordt geraakt.

De RS 7 is namelijk voorzien van een arsenaal aan slimme trucs. Wat te denken van een rookgordijn, verblindende lichten, een geluidskanon en zelfs deurhendels die onder stroom kunnen worden gezet? Dankzij de verstevigde voorzijde kun je andere voertuigen rammen en aan boord zijn gasmaskers en wapens aanwezig. Ook is de auto voorzien van ‘run flat banden’, waarmee kan worden doorgereden als ze lek zijn. De aanpassingen kosten 81.000 euro, dat is dus exclusief de basis: de RS7 die je zelf moet aanschaffen.