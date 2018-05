Deze Ford Sierra uit 1987 gaat meer dan 135.000 euro opleveren Erik Kouwenhoven

06 mei 2018

Het is dan ook niet zomaar een Sierra, maar de allereerste van in totaal 499 Sierra's Cosworth RS500. Vorig jaar werd al een exemplaar geveild voor 114.750 pond exclusief veilingkosten, oftewel 130.000 euro.

De kans is zeer groot dat dit exemplaar aanzienlijk meer gaat opleveren. Dat komt doordat het chassisnummer 001 is, het exemplaar dat de toon zette voor een van de meest gewilde performanceauto's van de jaren tachtig.

Homologatie

Met zijn 225 pk viercilinder was de Sierra Cosworth RS500 destijds namelijk een echte krachtpatser. De auto moest in een serie van minimaal vijfhonderd stuks gebouwd worden om te voldoen aan de homologatie-eisen van de FIA. Daarmee is dit een nog specialer model dan de normale RS Cosworth.

Spoiler onder de spoiler

De RS500 had een grotere turbo, nog meer spoilers en een aantal extra's die in de wegvariant helemaal niet eens gebruikt werden: extra brandstofinjectoren en een betere brandstofpomp. Visueel wijkt de RS500 af van de gewone RS doordat de mistlampen in de voorbumpers vervangen zijn door luchtinlaten en op de achterklep bevindt zich een extra spoiler onder de spoiler van de standaard RS Cosworth.

Preproductie

De te veilen auto is de eerste van vier preproductiemodellen die zijn gemaakt om de krachtige motor en componenten te testen die moesten worden gemonteerd op een beperkte serie van 500 exemplaren. De auto heeft slechts 68.202 km gereden, wat neerkomt op gemiddeld slechts 2.200 km per jaar.

Zes keer meer waard

In de afgelopen jaren is de vraag naar deze Cosworths enorm gestegen, met astronomische veilingbedragen als gevolg. Wanneer de schatting van 120.000 pond (135.600 euro) wordt gehaald, is de auto nu zes keer meer waard dan de 19.995 pond (22.671 euro) die de Sierra RS500 in 1987 kostte. De auto wordt geveild op 19 mei tijdens een veiling op het circuit van Silverstone.