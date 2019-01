Deze Ferrari is nu letterlijk meer waard dan zijn gewicht in goud Erik Kouwenhoven

06 januari 2019

09u34

Bron: AD.nl 0 Auto De Ferrari 250 GTO is al meer dan een decennium de duurste klassieke auto ter wereld. Nu is de auto zelfs meer waard dan zijn gewicht in goud, zo blijkt uit een berekening door Reddit.

Goud wordt al lang beschouwd als een van de beste en meest stabiele investeringen. Maar hoewel het zeker sommige mensen rijk heeft gemaakt, doet de markt voor klassieke auto's het de laatste jaren veel beter. Sterker nog: de meest waardevolle klassieker van allemaal is nu per kilo meer waard dan goud.

Op 2 januari 2019 was de prijs van goud 41,43 dollar per gram. In augustus werd een Ferrari 250 GTO uit 1962 de duurste auto die ooit op de veiling werd verkocht met een verkoopprijs van 48.405.000 dollar. De 250 GTO weegt tussen de 880 en 950 kilogram, afhankelijk van de bron. Wanneer je het cijfer van 880 kilogram neemt en een beetje wiskunde doet, zul je ontdekken dat de 250 GTO 55,00 dollar per gram waard is, aanzienlijk meer dan de prijs van goud.

Natuurlijk worden niet alle 250 GTO’s geschat op ongeveer 50 miljoen dollar, maar op basis van de huidige markttendensen zouden we niet verbaasd zijn wanneer we de komende vijf jaar Ferrari's zien die voor meer dan 50 miljoen dollar van eigenaar verwisselen. Dat wil zeggen; als de markt niet tijdelijk crasht, zoals in het verleden wel eens is gebeurd.