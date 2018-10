Deze elf Porsches uit de jaren tachtig krijgen een 1.000 pk sterke F1-motor Erik Kouwenhoven

11 oktober 2018

20u34

Bron: AD.nl 10 Auto Het Britse bedrijf Lanzante bouwt elf Porsches 911 Turbo uit de jaren tachtig om tot ware racemonsters. Ze worden voorzien van de 1.000 pk sterke TAG-Porsche F1-motor- eveneens uit de jaren '80.

Lanzante is onder Porsche-experts bekend vanwege opknapwerkzaamheden en de winnende McLaren F1 van Le Mans uit 1995. Ook bouwden ze recentelijk een ​​ verlengde variant van de McLaren P1 GTR die de openbare weg op mag. Het nieuwste project zou echter het meest bizarre van allemaal zijn.

De 930 Porsche 911 Turbo is een icoon uit de jaren '70 en '80 met zijn turbomotor en enorme achterspoiler. Tegenwoordig worden deze geliefde klassiekers uit Porsches luchtgekoelde verleden liefdevol gerestaureerd met veel aandacht voor authenticiteit.

Dat is de firma Lanzante echter niet van plan. Zij willen een serie van 11 Turbo's voorzien van een Porsche F1-motor. Idioot? Dat wel, maar wel een briljante vorm van idioterie. De geselecteerde krachtcentrales zijn echte TAG-Porsche-motoren uit het 1.000 pk sterke F1-tijdperk met turbocompressor.

De 1,5-liter V6-motoren worden nieuw gebouwd in samenwerking met McLaren Racing. Deze TAG-motoren behaalden in de motorsport 26 Grand Prix-overwinningen en drie wereldtitels in handen van de legendarische coureurs Niki Lauda en Alain Prost.

De motoren zullen enigszins worden getemd voor betere bruikbaarheid en extra betrouwbaarheid op de openbare weg en de auto's zelf zullen worden voorzien van extra aanpassingen om aan de koelbehoeften van de motoren te voldoen. Lanzante is er naar eigen zeggen in geslaagd om de wijzigingen onderhuids te houden.

Dit is niet de eerste keer dat een TAG F1-motor zijn weg vindt naar een 911. Het Lanzante-project is geïnspireerd op een 930 Turbo die was uitgerust met een F1-motor voor gebruik als rijdend testlaboratoria in de jaren '80 (zie foto's). De auto bestaat nog steeds en was onlangs te zien op Rennsport Reunion in de Verenigde Staten. Over prijzen en beschikbaarheid is nog niets bekend, maar alleen de motor gaat ongetwijfeld al meer kosten dan een nieuwe Porsche 911.