Deze elektrische wagen heeft 1.600 km autonomie en laadt in 5 minuten op

HLN DriveElektrische auto’s worden steeds populairder, maar de oplaadtijden blijven voor veel bestuurders een probleem. Al is ook daar een oplossing voor, ontdekte HLN Drive via de constructeur Hyperion.

Het Amerikaanse Hyperion bouwt immers wagens met brandstofceltechnologieën die ontwikkeld werden door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, die waterstof gebruikte om Neil Armstrong naar de maan en terug te brengen. Deze zogenaamde FCEV-oplossing (Fuel Cell Electric Vehicle) is nu productierijp voor de XP-1 hypercar van het merk, die in augustus werd voorgesteld. Hoewel CEO Angelo Kafantaris nog niet kan ingaan op de details van de aandrijflijn, belooft hij dat zijn machine een actieradius van meer dan 1.600 km zal hebben, een topsnelheid van meer dan 300 kilometer per uur en een acceleratie van 0 naar 160 kilometer per uur in 2,2 seconden.

Volledig scherm Hyperion XP-1 © Hyperion

Zijn energie haalt de XP-1 dus uit waterstof, zoals de Toyota Mirai die we enkele weken geleden zelf mochten uittesten. De motor van de hypercar wordt aangedreven door een accu, die zelf verbonden is met een brandstofcel die de onder de vloer opgeslagen zuurstof en waterstof met elkaar in contact brengt. Deze chemische reactie, hydrolyse, produceert elektriciteit, en geeft alleen water vrij. De wagen rijdt met andere woorden elektrisch, maar hij moet niet opgeladen worden. Waterstof tank je zoals benzine, in een vijftal minuten. Al is het aantal waterstofstations momenteel wel beperkt

Link met de ruimtevaart

“De kerntechnologie is ontwikkeld met een aantal NASA-veteranen”, legt Kafantaris uit. “We gebruiken dus de NASA-technologie en brengen het naar de markt. Bijvoorbeeld: er is zonne-technologie op de vleugel van het voertuig die in staat is om de beweging van de zon te volgen. Maar de vleugel creëert uiteraard ook downforce, en dat heeft een goede invloed op het bochtenwerk.”

Volledig scherm Hyperion XP-1 © Hyperion

Maar ook vanbinnen is de link met de ruimtevaart herkenbaar. Zo zullen bestuurders die het “space package” aanvinken in de optielijst zich haast in een ruimteschip wanen. Het dashboard en de schermen krijgen dan een specifieke lay-out en heel wat extra metertjes die refereren naar de ruimtevaart.

Breed publiek

Hyperion wil een prijskaartje van meer dan 100.000 euro op de XP-1 kleven en ook de in ons land verkrijgbare waterstofwagens, de Toyota Mirai en Hyundai Nexo, kosten een aardig bedrag. Volgen er ook goedkopere wagens voor de brede massa? “Dat is de ambitie”, aldus de CEO. “We denken eraan om een goedkopere gezinswagen te bouwen. Maar we zijn eerder een technologiebedrijf dan een autoconstructeur. Het zou dus goed kunnen dat onze aandrijflijnen binnenkort onder de motorkap van auto’s van andere merken liggen.

Is waterstof iets voor jou of past een diesel beter bij jouw rijgedrag? Doe hier de test.

Lees ook: