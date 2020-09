Deze elektrische Porsche laadt zichzelf op tijdens het rijden Mika Tuyaerts - www.fangio.be

21 september 2020

14u14

Bron: www.fangio.be 1 Auto Wat als je alle regels aan de kant mocht schuiven en een Porsche voor de toekomst mocht ontwerpen? Twee designers van een Italiaans bedrijf kregen deze opdracht en kwamen met dit spectaculaire model op de proppen.

De wagen is ontworpen voor het Italiaanse prototypebedrijf NCS en kreeg de naam Project 411. NCS noemt de futuristische wagen “een nieuwe voertuigklasse, genaamd de luxueuze snelwegcruiser.”

Project 411 is gebaseerd op de 911 Speedster en de sportwagens uit de jaren 50 en 60, maar dan aangepast aan de wereld van morgen. Een wereld waarin autonoom rijden is geperfectioneerd en waar krachtige wagens, zoals de 411, met een snelheid van meer dan 250 km/u over de snelweg kunnen sprinten. “Dit geeft de zakenmensen een levensvatbaar alternatief voor vliegtuigreizen en een echte reden om op te scheppen over die exotische auto,” zeiden de ontwerpers in een persbericht.

Zoals een botsauto

De volledig elektrische bolide kan ook onderweg worden opgeladen. De designers hebben inductieve oplaadstroken bedacht die onder de wegen zijn gebouwd en die de auto van stroom voorzien terwijl hij in beweging is. Deze technologie zorgt ervoor dat de 411 een veel kleinere batterij nodig heeft, wat de rijdynamiek van het voertuig verbetert.

Het concept lijkt een beetje op de manier waarop botsauto’s op de kermis van elektriciteit worden voorzien. Al kunnen we ons voorstellen dat een ritje met de 411 een pak duurder is dan op je lokale kermis …