Deze elektrische auto’s kosten minder dan 35.000 euro

Renault Twingo Electric (vanaf 19.750 euro)

Tot de Dacia Spring (zie foto bovenaan artikel) hem binnenkort voorbij steekt, is de Renault Twingo Electric de goedkoopste elektrische wagen die je op de Belgische markt kan vinden. Hij kost net geen 20.000 euro. Deze Twingo brengt je tot 190 km ver op één batterijlading en laadt binnen een uurtje tot 80% van zijn batterij op. Bovendien is het accupakket netjes weggewerkt in de onderhuidse structuur, zonder negatieve implicaties voor de kofferruimte. Toch niet onbelangrijk voor een kleine stadswagen. Met een vanafprijs van 32.800 euro behoort ook de Renault ZOE trouwens tot de goedkopere EV’s op de markt.

Seat Mii – Skoda e-citigo – Volkswagen e-Up! (ongeveer 22.000 euro)

Op de tweede plaats staan deze drie stadswagens van de Volkswagengroep. Onderhuids delen ze heel wat technologie en ook hun rijprestaties zijn uiteraard gelijkaardig. Theoretisch komen de Seat Mii, Skoda e-Citigo en VW e-Up! zo’n 260 km ver op één batterijlading, in het tragere stadsverkeer zouden de stadsmussen het zelfs tot 360 kilometer moeten kunnen uitzingen. Prijzen zijn uiteraard merkafhankelijk, gemiddeld tel je 22.000 euro neer voor één van deze drie.

Smart Fortwo (cabrio) / Forfour (vanaf 24.000 euro)

Ook op de derde plaats vinden we een trio stadswagens, nu van smart. De drie wagens van het merk zijn enkel verkrijgbaar met een elektrische motor en zijn gelijkaardig geprijsd. 24.000 euro voor de tweedeurs Fortwo, 500 euro extra voor de vierdeurs Forfour en 27.000 euro voor de cabrio. Die is daarmee de goedkoopste elektrische cabrio op de markt, niet geheel onlogisch gezien hij tot voor kort de enige cabrio met elektromotor op de markt was.

Peugeot e-208 en Opel Corsa-e (vanaf 30.000 euro)

Ook hier enkele wagens die onderhuids gelijk zijn: de Opel Corsa-e en Peugeot e-208 krijgen allebei dezelfde 136 pk sterke elektromotor en 50 kWh ster accupakket ingeplant, goed voor een autonomie van 320 km. Net iets duurder zijn trouwens de SUV-versies van deze modellen, de Peugeot e-2008 en de Opel Mokka-e. Begin daar te rekenen vanaf een goeie 33.000 euro en een net iets lager rijbereik vanwege de minder aerodynamische vorm van zo’n SUV.

MG ZS EV (vanaf 30.985 euro)

Zijn verhouding prijs-kwaliteit was één van de redenen waarom deze MG de VAB Gezinswagen van het Jaar won in de categorie elektrisch. Het is ook de goedkoopste elektrische SUV die je in ons land kan kopen. Bovendien is hij snel leverbaar doordat MG een groot depot heeft in Amsterdam, waar (door de korte optielijst) voldoende stock aanwezig is om de ZS EV die jij wil snel naar ons land over te brengen. Rijbereik: 260 km.

MINI Cooper SE (33.100 euro)

De MINI Cooper SE, ook wel MINI Electric genoemd, is de eerste van een retrotrio dat dit lijstje afsluit. Voor deze wagen is dat natuurlijk makkelijk te zien, de MINI ademt gewoon geschiedenis door zijn looks die verwijzen naar de MINI’s van de jaren ’60. Ook het typische rijplezier blijft van de partij. Het rijbereik van deze retrowagen is 234 km.

Mazda MX-30 (vanaf 33.490 euro)

Wie de retro in de Mazda MX-30 wil ontdekken, moet zijn deuren maar eens openen. De achterste exemplaren openen immers “in de verkeerde richting”, zoals bij de beroemde Mazda RX-8. In de batterijenoorlog tussen de automerken waarbij “groter” altijd “beter” is, houdt Mazda het bewust kleinschalig. Haar eerste elektrische model, de MX-30, wordt immers gezien als een tweede wagen, de afstand die hij moet afleggen is dus beperkt. Bovendien zorgt een kleinere batterij (autonomie: 200 km) ook voor een kleinere impact op het milieu. Want ja, zo’n EV mag niets uitstoten, dat wil niet zeggen dat er niet vervuild wordt bij zijn productie

Honda e (vanaf 34.500 euro)

Afsluiten doen we met deze guitige Honda e. Hij is vanbuiten retro en gebaseerd op de Civic uit de seventies, maar binnenin is hij hypermodern. Daar vinden we een scherm dat haast van de ene kant van de wagen naar de andere doorloopt. De tellers en de functies van het infotainmentsysteem worden er uiteraard op weergeven, maar ook wat je door je spiegels zou moeten zien. De Honda e krijgt immers geen zijspiegels mee, maar camera’s op zijn flanken.

