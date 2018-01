Deze elektrische auto's zal je op de weg zien tegen 2025. Tesla-killers in spe? ADN

12u50 57 Porsche Zo moet de nieuwe Porsche Mission E er gaan uitzien. Auto Hoewel elektrische wagens nog geen sterke verkoopcijfers halen, investeren de grote autobedrijven volop in de elektrische toekomst. Verschillende bekende merken hebben plannen om de komende jaren volledig elektrische modellen te lanceren. En de jacht op marktleider Tesla is duidelijk ingezet. Deze auto’s zal je tegen 2025 op de baan zien en moeten Elon Musk van zijn troon stoten.

Tesla zelf zit natuurlijk ook niet stil en pakt – vermoedelijk tegen 2020 – uit met een extra paradepaardje: model Y, een compacte SUV. Daarnaast is er ook de veelbesproken Roadster, die in 2020 op de markt moet komen. De sportwagen zou van 0 tot 100 km/u kunnen rijden in amper 1,9 seconden en zou een rijbereik van maar liefst 1.000 kilometer halen. Of dat ook zal lukken, is niet duidelijk. Volgens Tesla-baas Elon Musk wordt het "de snelste productiewagen ooit"

Tesla De Tesla Roadster.

Porsche

Luxemerk Porsche wil meedingen in het segment en werkt volop aan de Porsche Mission E, die vooral een uitdaging moet vormen voor het model S van Tesla. De elektrische Porsche wordt normaal gezien in 2019 in productie genomen. De wagen komt vermoedelijk uit in drie modellen, waarbij de snelste variant 600 pk krijgt en in 3,5 seconden accelereert naar 100 kilometer per uur. De elektrische actieradius zou zo’n 500 kilometer zijn. Opvallend: de Porsche Mission E zal draadloos kunnen opladen.

Kos Porsche Mission E

Audi

Audi pakt dan weer uit met de e-tron quattro SUV, die vanaf augustus van de band zal rollen. Daarnaast komt Audi ook met de e-tron Sportback, een sportiever uitziende versie van de SUV. Audi Brussel mag beide elektrische wagens bouwen, de tweede vanaf 2019. De Audi e-tron krijgt een rijbereik tot 500 kilometer en zal in 4,6 seconden de sprint van 0 tot 100 km/u kunnen afleggen. Voor de e-tron Sportback zal de autonomie volgens Audi meer dan 500 kilometer bedragen en zal de sprint van 0 tot 100 km/u 4,5 seconden vergen.

REUTERS De Audi e-tron Sportback.

Mercedes

Mercedes-Benz plant elektrische versies van al zijn modellen te verkopen tegen 2022. Een productieversie van hun Concept EQ SUV zou tegen 2020 moeten klaarstaan. Mercedes-Benz gaat trouwens ook elektrische versies bouwen van zijn bestelwagens. In de zomer van dit jaar zal als eerste model een eVito beschikbaar zijn, zo maakte het Duitse merk bekend.

REUTERS Een Mercedes EQ Elektrische wagen.

Volkswagen

Autoconcern Volkswagen wil tegen 2030 voor elk van zijn modellen een elektrische versie hebben. Het merk lanceert ook een I.D. crossover SUV in 2020. Volkswagen geeft daarnaast zijn iconische minibus een elektrische make-over met de I.D. Buzz, die in 2022 op de markt komt. De ID Buzz krijgt niet alleen een nieuwe look, maar wordt ook volledig elektrisch. De accu (weggewerkt in de vloer) is groter dan die van de grootste Tesla nu. Zo zal het gemoderniseerde hippiebusje met één oplaadbeurt in een ruk meer dan 400 kilometer kunnen rijden. Aan de buitenkant blijft Volkswagen vasthouden aan haar oude ontwerp.

REUTERS De Volkswagen I.D. Buzz.

BMW

Het Duitse BMW, dat op vlak van elektrische wagens een voorsprong heeft op concurrenten als Volkswagen en Daimler, wil de kampioen van de elektrische premium worden en belooft twaalf volledig elektrische wagens en dertien plug-inhybrides tegen 2025. De Mini E wordt vanaf 2019 gecommercialiseerd.

BMW BMW Mini E.

Volvo

Autofabrikant Volvo Cars heeft aangekondigd dat elke nieuwe Volvo vanaf 2019 een elektrische motor zal hebben. Tussen 2019 en 2021 worden vijf volledig elektrische wagens geïntroduceerd: drie Volvo-modellen en twee modellen van Polestar, de sportwagendivisie van Volvo Cars.

ap De Polestar 1.

Jaguar Land Rover

De Britse autobouwer Jaguar Land Rover, bekend van de gelijknamige merken, wil zijn volledige gamma vanaf 2020 ook in een elektrische of hybride variant aanbieden. De eerste volledig elektrische wagen van Jaguar, de I-Pace, mogen we dit jaar al verwachten. De I-Pace heeft 400 pk en moet in 4 seconden van 0 naar 100 km/u gaan. Daarmee moet hij dus de snelle Tesla’s kunnen bijhouden. De auto moet een rechtstreekse concurrent worden van Tesla’s Model X.

Jaguar Jaguar, het I‑PACE concept.

Aston Martin

Ook Aston Martin investeert in elektrisch met de RapidE. Er zullen echter maar 155 voertuigen worden gemaakt, die in 2019 verkocht zullen worden met een prijskaartje van zomaar even €208,418. Aston Martin denkt dat hun elektrische auto beter wordt dan de modellen van Tesla, maar wil naar eigen zeggen niet concurreren met Musk. De ultra-exclusieve auto zal immers “veel luxueuzer zijn dan wat Tesla aanbiedt”. “Voor mij is Tesla een heel geloofwaardige concurrent in de premiummarkt tegen Daimler, BMW, Audi en anderen. Maar ze zitten niet in de luxemarkt waar wij zitten”, stelde CEO Andy Palmer aan Car and Driver.

Aston Martin De Aston Martin RapidE.