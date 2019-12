Deze elektrische auto’s komen in 2020 op ons af Kristof Winckelmans - www.fangio.be

16 december 2019

11u57

Bron: www.fangio.be 3 Auto De automobielindustrie staat op een historisch kruispunt. Na een hegemonie van meer dan 120 jaar maakt de verbrandingsmotor zich stilaan op om de fakkel door te geven aan zijn elektrische opvolger, zeker nu de Europese Unie de autobouwers via de nakende CO2-quota verplicht om hun gamma in sneltempo te vergroenen. Of dat ook betekent dat 2020 de geschiedenisboeken zal ingaan als hét jaar van de elektrische doorbraak? De tijd (en de klant) zal het uitwijzen, maar de constructeurs hebben hun huiswerk duidelijk al gemaakt.

Audi e-tron Sportback

Zopas is de Audi-fabriek in Vorst gestart met de productie van een tweede elektrische model, de op de e-tron gebaseerde Sportback-variant. Die e-tron Sportback is een SUV-coupé met een rijbereik tot 446 kilometer (gemeten volgens WLTP) uit één batterijlading als je voor de 408 pk sterke topversie kiest (55 Quattro, 86,5 kWh). De basisversie (50 Quattro, 64,7 kWh) is goed voor 313 pk en een autonomie van 347 kilometer. In iets minder dan een half uur kan je hem tot 80% opladen aan een snellader.

Audi Q4 e-tron

Willen autobouwers elektrisch rijden écht doen doorbreken, dan moeten ze vooral werk maken van goedkopere alternatieven voor de huidige generatie elektropioniers. Ook Audi heeft die boodschap begrepen, en komt eind volgend jaar met een compacter en betaalbaarder alternatief voor de vlot 70.000 euro kostende e-tron voor de pinnen. De Q4 e-tron rust op het elektrische MEB-platform van de VW-groep, krijgt twee elektromotoren (één op elke as) die samen 306 pk ontwikkelen en een batterij van 82 kWh, goed voor een autonomie van zo’n 450 kilometer.

BMW iX3

Met de i3 en i8 was BMW het eerste premiummerk dat over een aparte subdivisie voor elektrische auto’s beschikte, maar op vlak van elektrische SUV’s heeft de Beierse autobouwer zich wel in snelheid laten pakken door zowel Audi (met de e-tron) als Mercedes-Benz (met de EQC). In 2020 brengt München de bordjes opnieuw in evenwicht met de iX3, een elektrische X3 met 270 pk en een autonomie van 400 kilometer.

Honda e

Mocht je je ooit al eens afgevraagd hebben hoe het Japanse equivalent van de Fiat 500 eruit zou zien, dan was je ongetwijfeld in de buurt van deze Honda e beland. Net als de loop 2020 verwachte cinquecento (die overigens ook in een 100% elektrische versie leverbaar zal zijn) trekt de guitige zakjapanner volop de kaart van het neoretrodesign en van de elektriciteit. De constructeur kiest voor een relatief compacte accu (het rijbereik zal zo’n 220 kilometer bedragen) om de meerprijs binnen de perken te houden, niettemin bedraagt de minimumprijs van deze Honda e in ons land nog steeds een behoorlijk stevige 34.500 euro.

Lexus UX300e

Net als moederhuis Toyota is ook luxedochter Lexus zich aan het omscholen van hybride specialist naar een aanbieder van elektromobiliteit. Het eerste model dat het als full-EV mag gaan proberen, is deze UX300e, die in het laatste kwartaal van 2020 aan het gamma wordt toegevoegd. De compacte SUV paart een 204 pk sterke elektromotor aan een 54,3 kWh groot accupakket, goed voor een (NEDC-)rijbereik van 400 kilometer.

Lynk & Co 01

China, niet toevallig de grootste afnemer van elektrische auto’s, wil maar wat graag een rol van betekenis komen spelen op de Europese automarkt. Onder impuls van Geely, dat zich onder meer inkocht bij Volvo, Daimler en Lotus, lijkt dat ook nog aardig te zullen lukken, zeker nu ze met Lynk & Co op het punt staan een eigen, Chinees merk op de Europese markt los te laten. Deze op de Volvo XC40 gebaseerde ‘01’ bijt naar verwachting (eind) volgend jaar de spits af, het is overigens de bedoeling dat de wagen in de Belgische Volvo-fabriek van Gent zal worden geassembleerd. Een auto om met argusogen te volgen, zoveel is duidelijk…

Mazda MX-30

In 2020 steken ook de Japanners van Mazda hun eerste teen in de grote elektrische vijver. Mazda pakt uit met de MX-30, een auto die je kan zien als het elektrische broertje van de CX-30. Kenmerkend voor de MX-30 zijn de averechts scharnierende achterportieren, een knipoog naar de voormalige RX-8. Onder de motorkap zit echter geen wankelmotor, wel gloednieuwe e-SkyActiv aandrijftechnologie die een elektromotor van 143 pk aan een lithium-ionbatterij van 35,6 kWh paart. Kleine bemol: omwille van de relatief kleine accu bedraagt het beloofde rijbereik slechts iets meer dan 200 kilometer.

Mercedes-Benz EQA

Nog een auto waar de hele auto-industrie met veel interesse naar uitkijkt, is de elektrische variant van de Mercedes-Benz A-Klasse, die allicht als EQA door het leven zal gaan. De gedoodverfde rivaal voor de Volkswagen ID.3 (waar we zo dadelijk op terugkomen) zal over een maximaal rijbereik van zo’n 400 kilometer beschikken, al zouden er – net als bij Volkswagen – verschillende accu’s worden aangeboden op maat van ieders verplaatsingsprofiel. Veel meer informatie geeft Stuttgart voorlopig niet vrij, ook de instapprijs blijft dus nog een goed bewaard geheim…

Mercedes-Benz EQV

In tegenstelling tot de EQA, die wel eens tot 2021 op zich zou kunnen laten wachten, mogen we in de zomer van 2020 al een 100% elektrische minibus verwelkomen: de EQV. Die is technisch gebaseerd op de eVito, maar krijgt (gelukkig) wel het weelderige interieur uit de gewone V-Klasse mee. Dankzij een 90 kWh sterke accu belooft Mercedes-Benz een respectabel rijbereik van 405 kilometer, waardoor deze EQV wel eens de natte EV-droom van menig taxibestuurder zou kunnen worden…

MG ZS EV

De Chinese automerken hebben in het verleden al ettelijke (vergeefse) pogingen ondernomen om voet aan grond te krijgen op het Oude Continent, maar in 2020 lijkt er geen ontkomen meer aan: Alcomotive, de Belgische invoerder van onder meer Hyundai en Suzuki, heeft zopas namelijk laten weten dat het op het Salon van Brussel de comeback van MG zal vieren. Het van oorsprong Britse automerk is intussen in de Chinese handen van SAIC Motor, een Chinese autoreus die volop de kaart van de elektrificatie trekt om in Europa aan de bak te komen. Het eerste wapenfeit van het vernieuwde MG wordt de elektrische ZS EV, een middelgrote SUV met een elektromotor van 143 pk en een 44,5 kWh batterij, goed voor een spurt van 0 tot 100 km/u in 8,5 seconden en een theoretisch rijbereik van 263 km (berekend volgens de WLTP-cyclus). Aan een 50 kW-snellader kan de batterij in zo’n 40 minuten tot 80% geladen worden, via een thuislaadstation (ca. 7 kW) neemt een volledige laadbeurt 7,5 uur in beslag.

Mini Cooper SE

Elf jaar na de Mini E, het elektrische pilootproject dat in 2013 zou uitmonden in de allereerste BMW i3, zegent het Duitse moederhuis haar Britse elektropionier komende lente alsnog met een volwaardige EV-variant. De Mini Cooper SE zal uitgerust worden met een 33 kWh sterke accu en een 184 pk sterke elektromotor, een combine die – dixit Mini – een uitstekend compromis biedt tussen vlotte prestaties, een laag gewicht (1.345 kilogram) en een respectabele autonomie. Op papier afficheert de constructeur alvast een spurt van 0 tot 100 km/u in 7,3 seconden, het WLTP-gehomologeerde rijbereik bedraagt 232 kilometer. Opladen kan met een (optionele) driefasige lader, die de batterij in iets meer dan 30 minuten tot 80 procent kan volpompen.

Opel Corsa-e

De zesde generatie van de Opel Corsa, één van de vaste waarden in allerhande Europese hitlijstjes, is de eerste die ontwikkeld werd onder PSA-vlag. Vooral onderhuids is dat eraan te merken: zo diende het CMP-platform van de Peugeot 208 en DS 3 Crossback bijvoorbeeld als technische basis. Daardoor komt de Corsa ook voor het eerst als volledig elektrische Corsa-e op de markt, met een 50 kWh grote accu die de Duitse stadswagen zo’n 330 kilometer ver moet brengen. Het interieur van de nieuwe Corsa is duidelijk klassieker opgevat dan Peugeots veelbesproken i-Cockpit, en krijgt – naast de van Peugeot geleende versnellingspook – een gedigitaliseerd instrumentarium mee.

Peugeot e-208/e-2008

Over Peugeot gesproken: naast de vernieuwde 208 – die de eveneens vernieuwde Renault Clio naar de kroon komt steken – introduceert Sochaux begin 2020 ook een nieuwe generatie van de 2008. Gezien het klinkende succes van de 3008 en 5008 is het niet meer dan logisch dat ook de compacte SUV de stijlcodes van zijn grotere broers adopteert, al is het wel de eerdergenoemde 208 waaraan de Fransman zijn technische blauwdruk ontleent. Naast de klassieke 1.2 PureTech-turbobenzine (100, 130 of 155 pk) of de 1.5 BlueHDi-diesel met 100 of 130 pk komt er dus ook een elektrische e-2008, die het mag opnemen tegen de Hyundai Kona Electric, Kia e-Niro… en die andere neef uit de PSA-stal, de DS 3 Crossback E-Tense.

Polestar 2

Namen bedenken kunnen ze niet, maar verder verdient Polestar, het elektrische submerk van Volvo, wel degelijk het voordeel van de elektrische twijfel. Na de Polestar 1, een plug-in hybride sportwagen met 600 pk, wil het merk zichzelf definitief op de kaart zetten met deze Polestar 2, een middelgrote crossover op Tesla Model 3-formaat die twee elektromotoren aan een 78 kWh sterk batterijpakket hangt. Die aandrijfcombine resulteert in 408 pk en 660 Nm, goed voor een sprint naar 100 in nog geen 5 seconden. Ook niet onbelangrijk: het rijbereik van de Polestar 2 zou, volgens de WLTP-meting, zo’n 500 kilometer bedragen.

Seat el-Born

Seat springt op de elektrische kar met de el-Born, vernoemd naar het bruisende stadskwartier in thuisbasis Barcelona. Net als zowat alle elektrische nieuwkomers uit de Volkswagen-groep rust ook de el-Born op de modulaire MEB-architectuur, die meerdere batterij- en motoropties toelaat. Voorlopig is er echter maar sprake van één variant (62 kWh), die een vermogen van 204 pk en een rijbereik van 420 kilometer claimt.

Tesla Model Y

Tesla heeft de voorbije jaren zwarte sneeuw gezien met de desastreuze productiestart van de Model 3, maar intussen lijkt de hemel boven de hoofden van Elon & co weer stilaan op te klaren. De Amerikaanse elektropionier wil zelfs nog een aanzienlijke versnelling hoger schakelen met deze Model Y, een op de Model 3 gebaseerde SUV die volgend jaar debuteert op de Amerikaanse thuismarkt en tegen 2021 in Europa arriveert. Onderhuids teert Tesla op de gekende aandrijftechnologie, met keuze uit een Long Range met achterwielaandrijving (540 km autonomie), een Long Range Dual Motor (vierwielaandrijving, 505 km autonomie) en een Performance (vierwielaandrijving, 480 km autonomie en 0 naar 100 in 3,7 seconden). De Standard Range-instapversie, die naar schatting zo’n 35.000 euro zal kosten, volgt in een later stadium.

Volkswagen ID.3

Medio 2020 start Volkswagen met de leveringen van deze ID.3, een elektrische middenklasser die – dixit de autobouwer – even baanbrekend wordt als de Kever en de Golf. Logischerwijze rust de elektrische middenklasser op het gloednieuwe modulaire MEB-platform, waarop de Volkswagen-groep de komende jaren een veelvoud aan elektrische VW’s, Skoda’s, Seat’s en Audi’s zal bouwen. De naamgeving doet alvast vermoeden dat er ook kleinere (ID.1, ID.2) en grotere (ID.4? ID.5?) modellen in de pijplijn zitten, al dan niet gebaseerd op de I.D. Buzz-, I.D. Crozz- en I.D. Vizzion- concept cars.

Om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, biedt Volkswagen zijn ID.3 aan in drie verschillende batterijversies: een instapper van 45 kW die een rijbereik van 330 kilometer garandeert, een middelgrote variant van 58 kW (420 km actieradius) en een topversie met 77 kW en een WLTP-rijbereik van 550 kilometer. Alle versies krijgen een elektromotor op de achteras, waarvan het vermogen piekt bij 170 pk.

Volvo XC40 P8 Recharge

In het najaar van 2020 start Volvo Gent met de productie van Volvo’s allereerste EV, deze XC40 P8 Recharge. Onder de vertrouwde koets van de Zweedse SUV treffen we twee elektromotoren en een 78 kWh sterke accu aan, goed voor een gecombineerd vermogen van 408 pk, een beloofd WLTP-rijbereik van zo’n 400 kilometer en een sprint van 0 tot 100 km/u… in 4,9 seconden. Uiterlijk wijkt de ‘Recharge’-variant nauwelijks af van zijn thermisch aangedreven confraters. Dat komt omdat het onderhuidse CMA-platform van meet af aan bedacht was op een elektrische aandrijflijn, waardoor de designers enkel een gesloten radiatorrooster (met een ‘frunk’ om de laadkabel op te bergen) en een anders gepositioneerde laadopening uit hun pen hoefden te schudden. De Volvo XC40 Recharge wordt overigens lang geen alleenstaand geval, de komende vijf jaar zal Volvo elk jaar een volledig elektrische auto lanceren.