Deze elektrische auto rijdt 17.000 kilometer per jaar zonder opladen Erik Kouwenhoven

11 oktober 2019

21u59

De Amerikaanse start-up Aptera Motors heeft een prototype voorgesteld van een elektrische zonneauto die meer dan 17.000 kilometer per jaar kan rijden zonder opgeladen te hoeven worden. Experts zijn kritisch.

De zonnepanelen op het dak van de Aptera zijn zo ontworpen dat ze de auto kunnen voortbewegen zonder externe energiebron. Wanneer het voertuig niet wordt gebruikt, kan de extra elektriciteit ook worden gebruikt voor het huishouden. Het plan is om in 2022 jaarlijks 10.000 voertuigen te maken. De Aptera gaat tussen de 30.000 en 59.000 dollar kosten.

De Aptera ziet er bijna hetzelfde uit als een voertuig dat in 2005 werd geïntroduceerd. Destijds probeerden de oprichters een voertuig te ontwikkelen dat 127 kilometer kan rijden op één liter brandstof. De firma werd in 2011 geliquideerd en gekocht door Chinese investeerders. Onder het label Jonway verscheen de Aptera in 2013 op de Shanghai Auto Show. Nu wordt in Californië dus gewerkt aan de nieuwe elektrische zonnevariant.

Elektrische auto’s vormen nu al een volwaardig alternatief voor verbrandingsmotoren. Door direct gebruik van zonne-energie zouden zonneauto's nog efficiënter kunnen worden. Ze werden tot voor kort beschouwd als iets van de verre toekomst, maar ook het Nederlandse bedrijf Lightyear heeft al een prototype van een zonneauto klaar.



Experts zijn echter kritisch. Volgens hen is het oppervlak van een auto veel te klein om tot een redelijk rendement te komen en kunnen de beloofde prestaties van Lightyear en Aperta bij lange na niet worden gehaald.