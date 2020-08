Deze elektrische auto laadt in 5 minuten op en heeft 1.600 kilometer autonomie www.fangio.be

Wat krijg je wanneer je een aantal NASA-ingenieurs tezamen zet? Inderdaad: een stukje veelbelovende toptechnologie. Onder de naam Hyperion hopen de ingenieurs elektrisch rijden te veranderen.

Hyperion’s eerste wapenfeit is de XP-1 prototype-een futuristische supercar met een geclaimd rijbereik van 1.000 mijl (1.600 kilometer) en een acceleratie naar 100 km/h in 2,2 seconden. Oh, en de ‘oplaadtijd’ is minder dan vijf minuten.

Hoe kan dat, vraag je je waarschijnlijk af? Wel, omdat de wagen geen batterij heeft om op te laden, maar zijn energie haalt uit een tank waterstof. En die vul je even gemakkelijk bij als een tank benzine of diesel.

Waarom waterstof?

“Ons voertuig is het antwoord op ‘waarom waterstof?’”, zegt Angelo Kafantaris, Hyperion’s CEO. “Het is een compromisloze auto die het beste vertegenwoordigt van wat de waterstof-brandstofceltechnologie kan zijn. Waterstof is de schoonste, meest duurzame energiebron, maar eentje die voorlopig niet goed wordt gebruikt.”

“Het is de ultieme sportwagen,” zegt hij. “Hij vinkt alle vakjes af: snelheid, spanning en bereik.” De XP-1 wordt aangedreven door twee motoren (beide achterin gemonteerd), waarmee hij zijn vier wielen aandrijft. Topsnelheid? 221 mijl per uur (ongeveer 355 km/u). Een deel van de zinderende cijfers van de auto is te danken aan de koolstofvezelmonocoque die een chassis met aluminium en titanium onderdelen omsluit. Het resultaat is een auto met een gewicht van minder dan 1.100 kilo.