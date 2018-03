Deze elektrische auto komt uit een printer en kost 7.700 euro Erik Kouwenhoven

20u41 0 Auto Het Italiaanse merk XEV gaat een op de Smart gebaseerde elektrische auto op de markt brengen. Hij kost 7.700 euro en komt niet van de lopende band, maar uit een 3D-printer.

De X Electrical Vehicle (XEV) moet een van de grote trekpleisters worden van de autoshow van Peking volgende maand. Eind volgend jaar wil het merk in eerste instantie in China op grote schaal 3D-geprinte auto’s op de markt brengen. De eerste is de LSEV, een elektrische stadsauto waarvan het design losjes is geïnspireerd op dat van de Smart Fortwo.

Toelating

Alle seinen lijken op groen te staan voor de innovatieve auto, aangezien in China al 7.000 bestellingen zijn geplaatst. Toch is er nog een belangrijk obstakel: de fabrikant heeft nog geen productielicentie gekregen voor een toelating op het Chinese wegennet, maar volgens XEV is dit slechts een kwestie van tijd. De fabrikant rekent op een nieuwe regeling van de Chinese overheid voor lichte voertuigen.