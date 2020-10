Deze elektrische auto is peperduur, maar je krijgt er dan wel vijf jaar gratis stroom plus oplader bij

Kopers van de nieuwe hypercar mogen vijf jaar gratis opladen via het ChargePoint-netwerk. Dat zal de kersverse eigenaren goed uitkomen, want hoewel het rijbereik in theorie 550 kilometer bedraagt, moet de auto ongetwijfeld regelmatig vroegtijdig stroom tanken.

Dat komt omdat het vermoedelijk niet eenvoudig is om de 1.877 paarden van deze sportwagen niet aan te spreken. De auto accelereert volgens de makers in minder dan twee seconden naar de honderd kilometer per uur en dat is sneller dan een Formule 1-auto.

Voor een gratis laadpunt hoef je niet heel ver te rijden, want het ChargePoint-netwerk omvat 115.000 laadpunten in Europa en Noord-Amerika. De gratis wallbox heeft een capaciteit van 22 kW en komt in de dezelfde kleur als de auto. Van de Battista worden honderdvijftig exemplaren gemaakt, ieder met een prijskaartje van twee miljoen euro, exclusief belastingen. Er komen er vijftig naar Europa.

Volledig scherm Pininfarina Battista. © Pininfarina

