Deze elektrische auto eet 200 kilo ijs per dag Erik Kouwenhoven

27 september 2018

22u16

Bron: AD.nl 0 Auto Om de 450 kilogram aan accu's van de elektrische racewagen Cupra e-Racer te koelen na een testdag op circuit, hebben de ingenieurs 200 kilogram ijs nodig.

Als hij klaar is, moet de Cupra e-Racer uitkomen in het toekomstige elektrische e-TCR-kampioenschap voor toerwagens. De e-Racer is 680 pk en 960 Nm sterk, haalt 100 km/u in 3,2 seconden, 200 km/u in 8,2 seconden en heeft een topsnelheid van 270 km/u.

De accu's wegen 450 kilogram, bijna een derde van het 1.575 kilogram zware totaalgewicht. Tijdens een circuitsessie worden ze stevig op de proef gesteld, waarna ze efficiënt moeten worden afgekoeld. De accu's worden met ijs gekoeld (in totaal 20 minuten) en opgeladen (50 minuten). Per dag is er volgens website vroom.be in totaal 200 kilogram ijs nodig.