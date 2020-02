Deze DS Aero Sport Lounge heeft 680 pk… en zetels van stro Kristof Winckelmans - www.fangio.be

26 februari 2020

12u01

Bron: www.fangio.be 0 Auto Met Met de kakelverse DS 9 kondigde DS Automobiles al een gedistingeerde premiumberline aan voor het Salon van Genève, nu parkeren de Fransen er deze in vele opzichten excentrieke Aero Sport Lounge naast. Van een grand écart gesproken…

Iedereen ging ervan uit dat DS nog een studiemodel van een toekomstige DS 4 Crossback zou meebrengen naar Genève, maar het wordt dus iets veel straffers: de DS Aero Sport Lounge, een flamboyante sport-SUV die moet bewijzen dat auto’s ook in het elektrische tijdperk best nog leuk en onderscheidend kunnen zijn.

Onder de tweekleurige motorkap van de concept car vinden we een elektromotor die 680 pk ontwikkelt, samen met de aerodynamische vormgeving moet dat dus behoorlijk indrukwekkende prestaties opleveren. DS zelf spreekt alvast van een spurt van 0 tot 100 km/u in 2,8 seconden, een cijfer waarmee deze 5 meter lange loebas makkelijk de maat neemt van de huidige generatie supercars. In de vloerplaat van de Aero Sport Lounge vinden we een 110 kWh sterk accupakket terug, goed voor een theoretisch rijbereik van zo’n 650 kilometer.

Hoewel dit soort auto’s wel vaker in het fictieve stadium blijven plakken – ondanks de Formula E-successen blijft DS toch in eerste instantie een luxemerk – geven de Fransen wel mee dat deze Aero Sport Lounge als inspiratiebron zal dienen voor een nieuwe generatie DS-modellen. Tussen de matrix led-koplampen vinden we bijvoorbeeld een digitaal display waarmee de Aero Sport Lounge kan communiceren met de buitenwereld, een feature waar ook andere merken al volop mee experimenteren in de aanloop naar autonoom rijden.

Het interieur van de DS Aero Sport Lounge is, geheel in lijn met de huidige focus op duurzame autoproductie, grotendeels opgetrokken uit ecologische ‘Future Craft’-materialen. Zo zijn het dashboardblad en de rugleuningen van de zetels gevuld met stro uit de Bourgogne, terwijl de deurpanelen afgewerkt worden met textiel op basis van microvezel. Op technologisch vlak dweept DS verder nog met een van artificiële intelligentie voorziene centrale armsteun, die in staat is om handbewegingen te lezen, te interpreteren en te beantwoorden. Maar of al die toekomstmuziek ook echt werkt op de concept car die volgende week in Genève staat? Vermits DS de foto’s van het interieur is ‘vergeten’ mee te sturen, hebben we zo onze twijfels…