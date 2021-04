Deze classic cars maakten een elektrische comeback

HLN DriveDe opkomst van lage emissiezones maakt autoconstructeurs creatief. Heel wat klassiekers maken immers hun comeback als elektrische wagen, een leuke marketingstunt, maar tegelijk ook interessant voor groene autoliefhebbers. Zij kunnen van een oldtimer genieten zonder zich zorgen te maken over hun uitstoot. HLN Drive bekeek de leukste elektrische oldtimers of classic cars die een comeback maakten als EV.

Opel Manta

Met de Mokka-e en de Corsa-e heeft Opel al twee elektrische wagens in zijn gamma. Tegelijk maakte het Duitse merk een elektrische versie van één van zijn beroemdste modellen: de Manta uit 1970 (zie foto boven). Er is maar één wagen gebouwd en Opel ging all-in bij de creatie ervan. Zo kreeg de Manta een state of the art interieur met touchscreens en werden de koplampen geüpgraded naar moderne standaarden. Leuk weetje: het front van deze Manta ligt aan de basis van het design van de Mokka-e.

Jaguar E-Type Zero

Volledig scherm Jaguar E-Type Zero © Jaguar

Ook bij Jaguar hebben ze het winstgevende karakter van de combinatie oldtimer-elektromotor ontdekt. Sinds kort lepelen de Britten een elektrische krachtbron in hun misschien wel meest iconische model: de E-Type. Daarenboven maakt hij de oefening naar 100 een stukje sneller dan zijn ronkende broertje met V6: de 300 pk sterke elektrische aandrijflijn klaart het klusje in 5,5 seconden, de originele E-type Series 1 had daar een seconde meer tijd voor nodig. Dit of de volledig elektrische I-Pace die het merk nu bouwt? Wij kunnen moeilijk kiezen.

Renault R5

Volledig scherm Renault R5 © Renault

Renault denkt er dan weer aan om de legendarische R5 te laten terugkeren… volledig elektrisch, uiteraard. Met de Twingo en de ZOE heeft Renault al twee stekkerwagens in de rangen, maar wie weet wordt er binnenkort eentje vervangen door de productieversie van dit prototype. De hoekige koplampen en de verticaal georiënteerde achterlichten samen met de iets schuin aflopende bilpartij zijn stuk voor stuk verwijzingen naar de Renaultjes 5 die jaren geleden op elke straathoek te vinden waren.

Classic Mini Electric

Volledig scherm De elektrische Mini Cooper SE © Mini

Vorig jaar stelde Mini haar eerste volledig elektrische wagen voor, maar in 2018 gaf de constructeur al een voorproefje op het Autosalon van New York. Om meteen met de deur in huis te vallen: het zal helaas bij dit ene exemplaar blijven. Mini wil (of mag) de iconische Mini niet opnieuw in productie brengen, daarom gebruikt het dit geëlektrificeerde oermodel louter als lokaas om de ‘moderne’ Mini Electric onder de aandacht te brengen. Toch geïnteresseerd? Even zoeken op het internet leert ons dat er genoeg bedrijven maar wat graag je klassieke Mini omtoveren tot EV.

Citroën Méhari

Volledig scherm Eden Méhari © Eden

De Citroën Méhari waar Louis de Funès en de andere Gendarmes van Saint-Tropez mee rondreden is terug van weggeweest! Bij Citroën kon je de é-Méhari bestellen, de moderne (en tevens elektrische) reïncarnatie van het model, maar onze voorkeur gaat toch uit naar deze Eden, gebouwd door Méhari Club Cassis. Buiten zijn looks heeft hij wel niets gemeen met de klassieke Méhari, het gaat hier immers om een volledig nieuwe auto die je naar wens kan configureren en bekleden, tot en met gestreepte badstof of rieten tapijtjes. De motor heeft een vermogen van 15 KW, met een batterijlading zou je 80 tot 130 km ver moeten geraken. Topsnelheid? 80 km/u! Op zoek naar een moderne elektrische Citroën? Dan is de Ë-C4 misschien iets voor jou.

