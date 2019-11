Deze Chinese 'Range Rover’ is 90 procent goedkoper dan een echte Erik Kouwenhoven

20 november 2019

20u31

Het Chinese merk Hanlong brengt een kopie van de Range Rover Sport op de markt. De advocaten van het Britse merk doen alles om de verkoop van deze 18.000 euro kostende SUV tegen te houden.

Het Chinese merk Hanlong Auto, een autofabrikant uit de Chinese provincie Hubei, heeft een nieuwe SUV geïntroduceerd die als twee druppels water lijkt op de Range Rover Sport. De naam van het model is Canticie en de lancering op de Chinese automarkt staat gepland voor het vierde kwartaal.



De advocaten van Jaguar Land Rover (JLR) stellen alles in het werk om de introductie op de markt te kunnen voorkomen. Eerder dit jaar won Land Rover in China een rechtszaak tegen autofabrikant Land Wind, dat met de X7 een bijna exacte kopie van de Evoque op de markt had gebracht.



Flink goedkoper

De Canticie wordt aangedreven door een 2.0 turbomotor met 197 pk, goed voor een topsnelheid van 185 km/u. De auto is voorzien van een achttraps automaat die uitsluitend de achterwielen aandrijft. De auto gaat naar verluidt 18.000 euro kosten. Dat is flink goedkoper dan de 150.000 euro die een echte Range Rover Sport in China kost.

