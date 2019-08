Deze bizarre SUV uit China krijgt een ‘paradestand’: arriveer als een koning Roland Tameling

10 augustus 2019

22u00

Bron: AD.nl 4 Auto In China schiet het ene na het andere automerk als paddenstoelen uit de grond, en vrijwel allemaal presenteren ze een luxe, elektrische Sports Utility Vehicle (SUV). De nieuwe fabrikant Human Horizons maakt het wel heel bont met deze HiPhi 1. Voor Chinezen die in stijl willen arriveren biedt hij zelfs een ‘paradestand’.

Voor de duidelijkheid: deze versie van de HiPhi 1 is nog een studiemodel, waarmee Human Horizons vooral de reacties van het publiek wil peilen. Enkele extreme details zullen verdwijnen op het productiemodel, maar volgens de Chinese topman Ding Lei gaan de bizarre achterdeuren dat stadium wel redden. De HiPhi 1 beschikt over ‘gewone’ voorportieren, maar de achterste twee openen op een bijzondere manier: de onderste panelen scharnieren in tegengestelde richting, terwijl de panelen in het dak omhoog wegklappen. Door deze zogenoemde ‘paradestand’ kan de eigenaar (of inzittende) van de HiPhi 1 als een koning aankomen op zijn of haar bestemming; eerst opstaan, en dan pas uitstappen.

Volgens Ding Lei zullen de camera’s op de zijkant van de auto het uiteindelijke productiemodel niet halen. Deze vervangen nu nog de buitenspiegels (zoals Audi dat ook toepast op de E-Tron en Honda op de Honda-e) maar in China is deze oplossing voorlopig nog niet legaal.

Zelfrijdend

Volgens Human Horizons is de HiPhi 1 een bijzonder geavanceerde auto, die bovengemiddeld goed zelfstandig kan rijden. Om dat voor elkaar te krijgen, beschikt de SUV over maar liefst 562 sensoren die de situatie rond de auto in de gaten houden. Dat aantal ligt fiks hoger dan bij andere moderne modellen. Bovendien kan de auto projecties op het wegdek laten verschijnen waarmee hij met andere weggebruikers communiceert.

Chinese autofabrikanten beginnen zich af te tekenen als voorlopers op het gebied van zelfrijdende (autonome) technologie; de beloftes klinken veelbelovend, al hebben we de HiPhi 1 nog niet aan het werk gezien zonder bestuurder.

Elektrisch

Het is bijna vanzelfsprekend dat dit soort grote Chinese SUV’s over elektrische aandrijving beschikt. Ook de HiPhi 1 heeft geen verbrandingsmotor, maar twee elektromotoren die samen goed zijn voor ruim 500 paardenkrachten. Overigens krijgt het basismodel van de productieversie één motor, waarmee Human Horizons een vergelijkbare aanpak als Tesla heeft.

Wanneer de HiPhi 1 en zijn paradestand in het echt te bewonderen is (en of de auto ook naar de Europese markt komt) is op dit moment nog niet bekend.