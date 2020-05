Deze beschermhoes laadt je elektrische auto op via zonne-energie

20 mei 2020

Elektrische auto's die met behulp van zonnepanelen hun accu's opladen zijn volop in ontwikkeling, maar er zijn nu ook twee bedrijven bezig met een beschermhoes voor je auto die hetzelfde kan.

De eerste autofabrikant die ermee kwam, is de in Frankrijk gevestigde startup Gazelle Tech. Dat bedrijf is bezig met een ultralichte elektrische stadsauto. Deel van het concept is een fotovoltaïsch afdekzeil, dat automatisch af- en oprolt wanneer de auto wordt geparkeerd.

De negen zonnepanelen in de hoes kunnen nu tot 15 kilometer extra rijbereik toevoegen op basis van acht uur zon per dag. Het bedrijf hoopt dat aantal de komende jaren minstens te verdubbelen.



Ook autofabrikant Ford heeft een patent aangevraagd op een autohoes. Het gaat daarbij om een opblaasbaar systeem dat zich laat opbergen in een box op het dak. Deze hoes is eveneens bezaaid met fotovoltaïsche cellen, en zorgt ervoor dat de accu's automatisch worden opgeladen wanneer de hoes is neergelaten.

De voordelen van beide systemen zijn dat ze de auto beschermen tegen de elementen én de noodzakelijke extra kilometers toevoegen aan de actieradius.