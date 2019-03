Deze automerken zijn het vaakst betrokken bij aanrijdingen Erik Kouwenhoven

16 maart 2019

09u14

Bron: AD.nl 0 Auto Wie zonder schade het verkeer wil doorkomen, kan maar beter bij deze dertig auto's uit de buurt blijven. Volgens Brits onderzoek zijn ze gemiddeld het vaakst betrokken bij ongevallen.

De Britse consumentensite GoCompare heeft een lijst gemaakt met 30 modellen die de grootste kans lopen om betrokken te raken bij een ongeval. De organisatie gebruikte daarvoor overheidsgegevens uit 2016.

De Toyota Prius is de auto waarvoor je het meest moet oppassen, zo blijkt. Per 10.000 raken er jaarlijks maar liefst 111 betrokken bij een ongeval. De Prius is populair bij taxichauffeurs en Uber-rijders. De hoge schadefrequentie toont aan dat het misschien niet het veiligste vervoermiddel is om je mee door de stad te laten vervoeren.

De Citroën Saxo loopt ook veel kans om betrokken te raken bij een ongeval, zo meldt de vergelijkingssite. Per 10.000 raken er 106 betrokken bij een ongeval. Meestal worden ze bestuurd door jonge automobilisten met weinig geld, aldus GoCompare.

Ook BMW-rijders kun je beter de ruimte geven, zo blijkt. De BMW's 330D en 530D waren per 10.000 auto's respectievelijk 102 en 85 keer betrokken bij een ongeval in 2016. Veel BMW-rijders hebben een haastige rijstijl, wat kennelijk ook leidt tot veel schade. De top vijf wordt vervolledigd door de Peugeot 106. Net als de Citroën Saxo is ook deze auto al meer dan 15 jaar niet meer in productie.

De meeste gecrashte automodellen op basis van ongevallencijfers in 2016:

1. Toyota Prius - 111 per 10.000 gecrasht

2. Citroen Saxo - 106 per 10.000 gecrasht

3. BMW 330D - 102 per 10.000 gecrasht

4. BMW 530D - 85 per 10.000 gecrasht

5. Peugeot 106 - 84 per 10.000 gecrasht

6. Peugeot 306 - 76 per 10.000 gecrasht

7. Citroën Berlingo - 75 per 10.000 gecrasht

8. Volkswagen Bora - 74 op 10.000 gecrasht

= 9. Peugeot 206 - 74 per 10.000 is gecrasht

= 9. VW Sharan - 74 per 10.000 kwamen ten val

11. Fiat Punto - 73 per 10.000 gecrasht

= 12. Audi S3 - 72 per 10.000 crashte

= 12. Hyundai Coupé - 72 per 10.000 gecrasht

= 14. Opel Vectra - 70 per 10.000 gecrasht

= 14. Citroen C2 - 70 per 10.000 gecrasht

16. BMW 318 - 69 per 10.000 gecrasht

17. Opel Astra - 68 per 10.000 gecrasht

18. Renault Clio - 67 per 10.000 gecrasht

= 19. Seat Leon - 66 per 10.000 gecrasht

= 19. Opel Corsa - 66 per 10.000 gecrasht

21. Seat Ibiza - 65 per 10.000 gecrasht

= 22. Ford Galaxy - 64 per 10.000 gecrasht

= 22. Chevrolet Matiz - 64 per 10.000 gecrasht

= 22. Peugeot 307 - 64 per 10.000 is gecrasht

= 22. BMW 116i - 64 per 10.000 gecrasht

= 22. Rover 25 - 64 per 10.000 is gecrasht

= 27. BMW 318i - 63 per 10.000 gecrasht

= 27. BMW 320 - 63 per 10.000 is gecrasht

= 27. Toyota Celica - 63 per 10.000 gecrasht

30. Opel Zafira - 62 per 10.000 gecrasht

Bron: GoCompare met behulp van Gov.uk-gegevens