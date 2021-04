Deze automerken verkochten wel meer wagens in coronatijden

Groene golf van elektri­sche wagens op Vlaamse wegen blijft voorlopig uit

29 maart Het aantal elektrische of plug-in hybride wagens in Vlaanderen stijgt wel, maar van een grote groene golf in het Vlaamse wagenpark is nog geen sprake. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Andries Gryffroy heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Zo rijden er momenteel 77.645 elektrische of plug-in hybride wagens rond tegenover zo'n 46.000 wagens vorig jaar.