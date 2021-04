Deze automerken stoppen binnenkort met verbrandingsmotoren

HLN DriveSommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk of Japan, willen vanaf 2030 of later een verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor. Hier in België krijgen vanaf 2026 enkel elektrische bedrijfswagens nog een fiscaal voordeel. Consumentenorganisatie Testaankoop berekende dan weer dat elektrisch rijden vanaf 2025 goedkoper zal zijn dan rijden op benzine of diesel. Ook de automerken volgen en stellen steeds vaker een einddatum. HLN Drive maakt een overzicht.

Smart bestaat sinds enkele jaren enkel als elektrisch merk, Polestar zal na de plug-in hybride Polestar 1 enkel nog elektrische modellen bouwen (met momenteel de Polestar 2 in de catalogus) en MG kiest – de plug-in hybride EHS ten spijt – ook hoofdzakelijk voor modellen die enkel op elektriciteit rijden. En natuurlijk is er Tesla, het merk waar je spontaan aan denkt bij elektrisch rijden. Het zijn echter uitzonderingen, de meeste automerken spelen nog altijd heel wat verschillende kaarten, van elektrisch over verschillende vormen van hybridemotoren, klassieke verbrandingsmotoren en zelfs waterstof, CNG en LPG.

Volledig scherm © REUTERS

Toch kondigen heel wat merken aan dat ze binnenkort zullen stoppen met verbrandingsmotoren. 2030 wordt dan veelal naar voor geschoven als het moment van overstap. Volvo, dat vandaag enkel de XC40 Recharge in zijn gamma heeft, bouwt vanaf dan enkel elektrische wagens. Ook Ford, dat voorlopig enkel de Mustang Mach-E in de rangen heeft, mikt op 2030, net als MINI waar momenteel enkel de Cooper SE elektriciteit predikt.

Jaguar wil nog vroeger zijn. Al vanaf 2025 wil de Britse constructeur enkel EV’s bouwen, hoewel het met de I-Pace momenteel slechts één volledig elektrisch model heeft. Bij de Volkswagengroep (onder meer Audi, Volkswagen, Seat en Skoda) horen we geruchten dat de huidige generatie verbrandingsmotoren de laatste wordt, geluiden die we ook opvangen vanuit Mercedes.

Enkel diesel in de ban?

Van de verbrandingsmotoren lijkt vooral de dieselmotor kop van jut, een rol die hem al sinds het dieselgateschandaal is toebedeeld. Sommige merken lijken bijvoorbeeld voorlopig enkel de zelfontbrander te laten vallen. Suzuki rust zijn modellen al een tijdje enkel met benzinemotoren uit, al dan niet in hybridevorm zoals met de recent gelanceerde Swace. De Renaultgroep, met ook Dacia, zal niet meer investeren in nieuwe diesels, maar de bestaande versies zo lang mogelijk blijven gebruiken. Niet verwonderlijk gezien Renault met de Megane, Talisman en Espace maar drie dieselmodellen heeft en Dacia met de populaire Sandero en Duster vooral de kaart van benzine en LPG trekt.

Volledig scherm Renault Megane © rv

Bij Renault klonken deze woorden officieel uit de mond van CEO Luca de Meo, maar dezelfde geruchten heersen bij de Hyundaigroep (Hyundai en Kia). Ook daar zou de huidige generatie dieselmotoren de laatste zijn. En Honda, dat zal in de praktijk ook geen nieuwe diesels meer maken. Het merk kiest in Europa vanaf 2023 enkel voor elektrisch en hybride en in die laatste categorie wordt de elektromotor quasi altijd (en bij Honda altijd) aan een benzinemotor gekoppeld, zoals recent nog in de HR-V. Vanaf 2040 zou Honda wel volledig overstappen op EV’s. Eenzelfde strategie bij Nissan, waarbij elk verkocht model vanaf 2030 op één of andere manier geëlektrificeerd is alvorens de stap naar 100% elektrisch te maken.

