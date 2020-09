Deze auto's zijn na drie jaar nog het meeste waard Erik Kouwenhoven

20 september 2020

08u36 0 Auto Ben je op zoek naar een auto die na drie jaar het minste van zijn waarde heeft verloren? Deze modellen behouden volgens de onafhankelijke Britse consumentenvereniging Ben je op zoek naar een auto die na drie jaar het minste van zijn waarde heeft verloren? Deze modellen behouden volgens de onafhankelijke Britse consumentenvereniging WhatCar het best hun waarde.

Hoewel de afschrijving van een auto vaak minder belangrijk is voor autokopers dan zaken als brandstofverbruik, wegenbelasting en onderhoud, is het toch goed om ook dit aspect mee te laten wegen. Vaak is de afschrijving namelijk een grote kostenpost voor een autokoper. Sterker nog: na drie jaar is het waardeverlies vaak hoger dan de som van al die andere rekeningen bij elkaar.

De Britse consumentenbond heeft de restwaardegegevens opgevraagd van nieuwe auto's in Engeland en kwam tot een top 10 van modellen die het kleinste percentage van hun oorspronkelijke nieuwprijs verliezen. Ze onderzochten uitsluitend de afschrijving van auto's gedurende de eerste drie jaar en met een kilometerstand van 60.000.

Hoewel de Britse automarkt afwijkt van de Belgische markt, geeft deze top 10 toch een aardige indicatie. Het is niet verwonderlijk dat er een aantal vrij exotische auto’s op de lijst staan, maar er zijn ook wat meer reguliere keuzes te vinden in de lijst.

Porsche en Land Rover

Op de tiende plek staat de Porsche Panamera Sport Turismo, die na drie jaar 53,9 procent van zijn waarde heeft behouden. De Lamborghini Urus SUV staat op negen met 55,1 procent. Op acht de Range Rover Evoque met 55,2 procent, op zeven de Tesla Model 3 met 57 procent, gevolgd door de elektrische Porsche Taycan (57,4) op zes en op de vijfde plek staat de Porsche 911 met 57,5 procent waardebehoud.

De top vier wordt aangevoerd door de Renault Alpine A110 met 57,9 procent. Op drie staat de nieuwe Land Rover Defender met 58,1 procent en op twee de Porsche Cayenne Coupé met 58,5 procent. Dé kampioen als het gaat om waardebehoud is opnieuw een Porsche en wel de Macan, de compacte SUV van Porsche, waar je na drie jaar en 60.000 kilometer nog 59,9 procent van zijn oorspronkelijke nieuwprijs voor terugkrijgt.

