Deze auto's zijn de gezinswagens van het jaar 2018 volgens VAB

Bron: Belga 24 Citroen Citroën C3 Aircross. Auto De Citroën C3 Aircross is door een jury van 22 autojournalisten en 80 gezinnen verkozen tot VAB-gezinswagen van 2018 in de categorie tot 19.000 euro. In de categorie tot 29.500 euro ging de eerste plaats naar de Renault Grand Scénic, in de categorie elektrisch naar de Hyundai Ioniq. Aan de 31ste editie van de VAB-gezinswagenverkiezing namen 29 auto's deel, zo maakte mobiliteitsclub VAB bekend.

In de categorie tot 19.000 euro haalde de Citroën C3 Aircross het met voorsprong van de Ford Fiesta. De derde plaats ging naar de Seat Arona. Volgens de gezinnen heeft de Citroën C3 Aircross een prima prijs-kwaliteitverhouding, biedt hij veel ruimte, een goed zicht en een fris interieur. De autojournalisten beoordelen het rijgedrag van de auto positief. Het design bestempelen ze van frivool tot enigszins gewaagd.

In de categorie tot 29.500 euro namen vooral SUV's en breaks deel, op één dieselwagen na alle met een benzinemotor. De Renault Grand Scénic haalde het met ruime voorsprong op de Peugeot 5008 en de Mazda CX-5. De gezinnen roemen de Renault voor zijn comfort, opbergruimte en kindvriendelijke extra's. De autojournalisten vinden het een polyvalente gezinswagen met zeven zitplaatsen, "die toch zeer soepel rijdt en prima afgewerkt is".

Renault Renault Grand Scénic.

In de categorie elektrisch ten slotte won net als vorig jaar de Hyundai Ioniq, gevolgd door de Renault Zoë en de Volkswagen E-Golf. De gezinnen beoordeelden de Hyundai als compleet uitgerust en mooi afgewerkt. Eenzelfde geluid bij de autojournalisten, die eraan toevoegen dat de auto prima rijdt, een goede autonomie heeft en een degelijke prijs.

rv Hyundai Ioniq.

Aanraakscherm

In het kader van de gezinswagenverkiezing liet VAB ook onderzoeken in hoeverre het vervangen van traditionele bedieningsknoppen door een (aanraak)scherm voor afleiding kan zorgen in het verkeer. "Want door een scherm te installeren in de auto waarop alles moet gebeuren, verleggen we de focus naar het scherm in plaats van op de weg", aldus VAB.

Onder begeleiding van professor Jan Pauwels (KULeuven) deed VAB een praktijktest bij deelnemers van de gezinswagenverkiezing. Op basis van die resultaten formuleert de mobiliteitsclub een aantal aanbevelingen voor de autoconstructeurs.

Zo vraagt VAB dat alledaagse handelingen in een auto niet te complex worden of anders uitgesloten worden tijdens het rijden. "Hoe verder de automobilist zijn ogen en/of hoofd weg moet draaien van de weg, hoe gevaarlijker", klinkt het. VAB geeft ook de voorkeur aan druktoetsen en draaiknoppen in plaats van een aanraakscherm, "omdat hierbij ook tactiele en auditieve informatie opgepikt kan worden zonder ernaar te kijken".