Deze auto's zien we niet meer terug in 2019 Erik Kouwenhoven

31 december 2018

16u08

Bron: AD.nl 4 Auto 2018 was het jaar van de veranderingen voor de auto-industrie: door verdergaande elektrificatie, de gevolgen van het dieselschandaal en dreigende rijverboden werden veel modellen geslachtofferd.

Vooral de dieselmotor had het dit jaar zwaar. De uitlaatgasreiniging voor deze motoren wordt steeds gecompliceerder en daardoor duurder. In het segment van de compacte auto leidt dat tot het uitsterven van de diesel: de VW Polo diesel werd weggestreept, maar merken als Toyota, Nissan, Subaru en Suzuki zagen zelfs compleet af van dieselmotoren, behalve waar het gaat om dikke pick-ups.

Maar ook de benzinemotor is noodgedwongen aan de beurt. Veel fabrikanten kiezen door de fijnstof-normen voor een roetfilter - of juist niet en laten daarom verouderde modellen vallen. En er waren nog meer redenen, zoals ouderdom of simpelweg het feit dat een model totaal niet aansloeg. Dit zijn de auto's die we in 2019 niet terug zullen zien in de showroom.

Mitsubishi Pajero

Over zijn naam zijn meer grappen gemaakt dan welke auto ook. In Zuid-Amerikaanse landen betekent Pajero 'rukker'. De auto gaat met pensioen en zijn naam keert niet terug. De Pajero was 36 jaar op de markt, de laatste generatie loopt al sinds 2007. Verouderde techniek én de komst van de Outlander maken 'm overbodig.

Fiat Punto

De Fiat Punto haalde nul punten tijdens de crashtests van EuroNCAP. Verouderde veiligheidstechnologie en het gebrek aan assistentiesystemen veroorzaakte dit horror-resultaat. Punt uit.

Alfa Mito en 4C Coupé

De Alfa Mito heeft nooit echt potten kunnen breken en wordt daarom geschrapt uit de verkooplijsten. Van de sportieve 4C blijft alleen de open Spider-versie over.

BMW 6 Serie Coupé en Cabrio

In 2019 komt de 8 Serie op de markt. Dat betekent dat de 6 Serie plaats moet maken. Althans: de Coupé en Cabriolet. De 5 Serie GT kreeg na de facelift de naam 6 Serie GT en dat is nu dus de enige vertegenwoordiger van deze modelserie.

Infiniti Q70

Grote sedans hebben het moeilijk in Europa. Helemaal als ze uit Japan komen, want tegen de Duitse premium auto's is in dit segment geen kruid gewassen. In de VS doen ze het prima, in Europa is het gedaan met dit model van Nissans luxemerk.

Mitsubishi i-MiEV

De puur elektrische Mitsubishi verloor snel aan populariteit, ondanks een samenwerking met Citroën en Peugeot. Na negen jaar is het gedaan. Zijn bereik van maximaal 150 kilometer en de enigszins vreemde vormgeving zijn niet meer van deze tijd.

Seat Toledo

De Toledo was begin jaren 90 een van de eerste serieuze modellen onder de nieuwe eigenaar VW. Maar de sedan is uit en werd massaal ingeruild voor diverse cross-over-achtigen. de Skoda Rapid krijgt een opvolger in de vorm van de Scala. De Toledo verdwijnt naar de autohemel.

Citroën C4

De fris ogende Cactus heeft net een opknapbeurt gekregen, is minder saai en heeft enkele leuke designfeatures. De C4 werd geslachtofferd en krijgt voorlopig geen directe opvolger.

VW Beetle

Eerst al de coupé, nu ook de cabriolet: met de nieuwe Kever heeft VW geen grote successen kunnen vieren. Het knuffelige retro-model werd te braaf bij de huidige, tweede generatie. De verkoopcijfers bleven achter bij de verwachtingen.

Toyota Avensis

Ook voor de middenklasser Avensis is de tijd van afscheid nemen gekomen. Met de Corolla en Auris gaat Toyota verder en ook de Camry komt in 2019 terug naar Europa.

Nissan Pulsar

Een saaie Golf-concurrent, dat was de Pulsar vooral. Ondanks de vele beenruimte achterin, verkocht de auto sinds 2014 nauwelijks. Met de cross-over Qashqai is Nissan wel zeer succesvol.

Subaru WRX STi

Stomme milieu-eisen. De fans van dit model betreuren het noodgedwongen afscheid van de WRX STi met zijn 300 pk sterke boxermotor en enorme achterspoiler. Bij de liefhebbers heeft het model een cultstatus.

En dan deze nog:

Om het lijstje compleet te maken: ook de Ford Galaxy en S-Max, de Opel Zafira en Cascada, de Lexus GS en de Maserati Gran Turismo zullen niet terugkeren in 2019.