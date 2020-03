Deze auto gaat het vaakst meer dan 300.000 kilometer mee Erik Kouwenhoven

03 maart 2020

09u51 4 Auto Uit een Amerikaans onderzoek onder meer dan 15,8 miljoen auto's is gebleken dat de Toyota LandCruiser de meeste kans maakt om 200.000 mijl (322.000 kilometer) mee te gaan.

Toyota deed het sowieso goed in het onderzoek dat werd uitgevoerd door iseecars.com, een Amerikaanse website voor autozoekmachines. Het Japanse merk staat met zeven modellen in de top 15 van grootste Amerikaanse kilometervreters.

Het is volgens Phong Ly, ceo van iseecars.com, veelzeggend dat de LandCruiser qua betrouwbaarheid bovenaan staat. “Dit model heeft een geschiedenis die terugvoert tot 1950. Dit iconische en onverwoestbare model is ontworpen om minstens 25 jaar mee te gaan en geniet niet voor niets veel vertrouwen in ontwikkelingslanden waar offroad rijden de norm is.”

Niet in Europa verkocht

In de lijst staan veel auto’s die in Europa helemaal niet worden verkocht. Opvallend is dat het bijna allemaal grote SUV's of pick-ups zijn. Toyota staat ook bovenaan in de categorie hybrides die het langst meegaan en de Audi TT staat op de eerste plek in de categorie sportwagens. De Tesla Model 3 haalt volgens het onderzoek de meeste kilometers in de categorie elektrische auto's.

