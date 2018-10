Deze Audi is gehalveerd na bizarre botsing in Oostenrijk Erik Kouwenhoven

29 oktober 2018

22u34

Bron: AD.nl 0 Auto Een Audi R8 is afgelopen weekend in tweeën gereden door een VW-bus. Het ongeluk gebeurde op een natte weg in Oostenrijk.

Volgens Suedtirol News liep de chauffeur van de Audi op wonderbaarlijke wijze nagenoeg ongedeerd weg van het ongeval. Voor de zekerheid zijn hij en de bestuurder van de VW-bus naar het ziekenhuis vervoerd, maar behandeling bleek niet noodzakelijk.

De gehalveerde Audi is van de tweede generatie Audi R8 en voorzien van een V10-motor. De achterzijde lag enkele tientallen meters verderop onder de vangrail. De bestuurder mag zichzelf buitengewoon gelukkig prijzen over de afloop, omdat hij eerst de controle over zijn auto heeft verloren voordat hij de VW raakte.