De voor- en nadelen van elk Chinees automerk op de Belgische markt

Er staan heel wat Chinese merken te popelen om de Europese markt te bestormen. Polestar en MG ken je waarschijnlijk al, maar wat weet je over DFSK, BAIC of Aiways? HLN Drive wikt en weegt alle Chinese merken.

Polestar

Polestar resideert onder de vleugels van Geely, ook eigenaar van onder meer Volvo en Lynk & Co. De fabrikant maakt enkel elektrische wagens zoals de Polestar 2, hun allereerste model uitgezonderd. De Polestar 1 was immers een plug-in hybride sportwagen.

Pro’s: Knappe elektrische wagens met een groot rijbereik volgens Volvo-kwaliteit. Polestar toont zich ook technologisch door een infotainmentsysteem op basis van Android aan te bieden. Voor onderhoud en herstel steunen ze op het Volvo-dealernet, dat zit dus ook snor.

Contra's: Het aanbod is met twee wagens nog maar klein. Je kan een Polestar ook enkel via internet bestellen. Dat kan een drempel zijn. Je kan de auto wél fysiek uittesten.

Lynk & Co

Net als Polestar is Lynk & Co een submerk van Geeley. Het eerste model, de 01, wordt op dit moment gelanceerd in Europa. Net als de Polestar 2 is dit onderhuids een Volvo XC40, bekende Europese technologie dus. Je kan de wagen Spotifygewijs huren voor 500 euro, alle kosten (behalve boetes en brandstof uiteraard) zijn dan inbegrepen en het abonnement is elke maand opzegbaar. Bovendien kan je je wagen ook verhuren om een deel van je inleg terug te winnen.

Pro’s: Een revolutionair concept. Bovendien kan je ook gewoon een auto kopen. Voor onderhoud en herstel steunen ze op het Volvo-dealernet, dat zit dus ook snor.

Contra’s: Er bestaat geen elektrische versie van de 01, iets wat bij het equivalent van dit model bij Polestar en Volvo wel het geval is. Ook bij Lynk & Co moet je je auto online bestellen, net als bij Polestar. Het aanbod is tot slot klein, met momenteel slechts één wagen.

MG

MG bestond vroeger als een Brits merk van kleine sportwagens. Dat ging begin jaren 2000 failliet, waarna de merknaam werd opgekocht door SAIC, die er een merk van geëlektrificeerde wagens van maakte. Met de ZS EV, die zich dit jaar tot VAB elektrische gezinswagen van het jaar kroonde, en de EHS zijn er vandaag al twee modellen bij ons op de markt, daar komen binnenkort met de Marvel R en de 5 Break nog twee wagens bij.

Pro’s: MG wordt ingevoerd door de Alcomotivegroep, die al ervaring heeft met de invoer van automerken zoals Hyundai en Suzuki. Je kan dus terugvallen op een ruim dealernet, waar je de wagen ook gewoon kan bestellen. Bovendien breidt MG zijn gamma razendsnel uit, met vier modellen na 2 jaar activiteit in Europa. Bovendien zijn de wagens vrijwel meteen leverbaar door de eenvoudige optiepolitiek.

Contra’s: Het infotainmentsysteem van de eerste MG’s werkte nogal traag, maar daar zou bij de volgende generatie verandering in moeten komen. De wagens zijn trouwens – net door die eenvoudige optiepolitiek – weinig te personaliseren.

Aiways

Tweedehandswagenverkoper Cardoen voert dan weer Aiways in, een merk van elektrische SUV’s. Dat gebeurt pas sinds dit jaar en het model dat het pad effent, is de U5: een middelgrote elektrische SUV met een puike actieradius van 400 km die technologisch zeker zijn mannetje kan staan.

Pro’s: De U5 is qua verhouding rijbereik/technologie – prijs bijzonder interessant. Bovendien kan je ook hier rekenen op een schappelijk dealernetwerk. Je kan voor onderhoud immers langs in één van de 16 service centra van Cardoen.

Contra’s: Slechts één wagen beschikbaar, de U5. Binnenkort zou met de U6 wel een tweede model moeten volgen. Het design van de U5 is trouwens niet bepaald “Europees” te noemen en de software kan hier en daar een tikje beter.

DFSK en BAIC

Beide merken zijn grote spelers in China, waar ze meer dan 2 miljoen wagens per jaar produceren. BAIC bouwt vooral SUV’s, waarvan er een aantal gebruik maken van platformen van Mercedes-Benz. Ook DFSK bouwt vooral SUV’s, al zijn deze een maatje groter. Het merk haalt haar motoren trouwens bij Mitsubishi, krachtbronnen met een zeer goede reputatie.

Pro’s: Met versies op CNG en LPG zijn sommige modellen verkrijgbaar met een interessant ecologisch alternatief onder de motorkap. Bovendien hebben deze auto’s een interessante prijs-kwaliteitverhouding.

Contra’s: Voorlopig zijn er geen elektrische modellen. De wagens worden ingevoerd door een garagehouder uit Geel. Het dealernetwerk is dus niet bestaand.

Seres

Seres wordt sinds begin dit jaar door One Automotive, een autodealer uit de Kempen ingevoerd, maar doet het met elektrische wagens. Of toch met een elektrische auto. Je kan immers enkel de Seres 3 bestellen, dankzij een batterij van 54 kWh kan hij een WLTP-rijbereik van 329 kilometer voorleggen. Dit elektrische merk is officieel ‘Amerikaans’ omdat de hoofdzetel gevestigd is in Santa Clara, Californië. Toch is Seres gewoon een dochterbedrijf van de Chinese industriegroep Chonging Sokon. Martin Eberhard, een van de grondleggers van Tesla, stond mee aan de wieg van Seres. Eberhard was van 2003 tot 2008 de eerste CEO van Tesla Motors. Elon Musk was op dat ogenblik nog niet in beeld.

Pro’s: Deze wagen heeft een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit en meer dan behoorlijke elektrische autonomie. Lange garantie op batterijen (8 jaar) en andere onderdelen (5 jaar).

Contra’s: Ook in dit gamma is er slechts één model, dat bovendien wordt ingevoerd door één dealer. Er is dus geen bestaand dealernetwerk.

JAC

Bij JAC (op zijn Engels uit te spreken als ‘Jack’) kan je dan weer terecht voor de E-S2, een elektrische SUV met een autonomie van een kleine 300 km die minder dan 30.000 euro kost. Een knappe verhouding tussen prijs en autonomie dus. Het bedrijf werkt samen met Volkswagen.

Pro’s: Hoewel JAC in ons land, net als DFSK of Seres, wordt ingevoerd door een dealer, zijn er toch 16 verkooppunten te vinden in ons land, van Brugge tot Eupen.

Contra’s: Er is slechts één model in het aanbod, en er bestaan geen versie met grotere batterij.

