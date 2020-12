Lydia Peeters over invoering slimme kilometer­hef­fing in Vlaanderen: “In 2025 kijken of randvoor­waar­den vervuld zijn”

16 december De invoering van een slimme kilometerheffing in Vlaanderen staat niet in het Vlaamse regeerakkoord en zal "deze legislatuur niet uitgerold worden". Maar Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil wel dat er een "tijdspad" komt en dat er in 2025 gekeken wordt of de randvoorwaarden voor de invoering vervuld zijn. Dat heeft de Open Vld-minister in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Jos D'Haese (PVDA) en Lode Ceysens (CD&V).