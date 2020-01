De Tesla Model 3 krijgt een... benzinemotor?!

Kristof Winckelmans - www.fangio.be

07 januari 2020

09u49

Bron: www.fangio.be 0 Auto Wie verzot is op een Tesla Model 3 maar elektrisch rijden nog niet meteen ziet zitten, kan binnenkort terecht bij de Oostenrijkse techneuten van Obrist. Zij voorzien de populaire EV van een compactere batterij én een bijkomende range extender op benzine, die het rijbereik richting 1.000 kilometer drijft.

Auto’s met conventionele verbrandingsmotoren die ondersteund worden door een elektromotor, sinds de doorbraak van de Toyota Prius (en de recente golf aan plug-in hybrides) is dat hybride verhaal de meesten onder ons wel genoegzaam bekend. Het omgekeerde valt veel minder vaak voor, al rustte BMW zijn elektrische i3 wel een poos uit met een bijkomende tweecilinder om de heersende autonomieangst te overwinnen. Een tijdelijk randverschijnsel in de omschakeling naar elektromobiliteit, zo dachten we. De Oostenrijkers van Obrist oordelen er duidelijk anders over, nu ze de populairste EV van het moment – de Tesla Model 3, what else? – van een bijkomende verbrandingsmotor hebben voorzien.

Austrian engineering firm Obrist Powertrain coverts a #Tesla #Model3 to a Plug-in Hybrid conversion called the “Obrist Mark II” Reducing the battery size and adding a two cylinder motor to the frunk...this company is lost! https://t.co/o5LwZv7cIN pic.twitter.com/OYTZuyBvM8 TheTeslaLife(@ TheTeslaLife) link

Het idee om een EV in hart en nieren op brandstof te doen draaien druist weliswaar in tegen alles waar Tesla voor staat, toch valt het technologische folietje van de door Obrist ‘Hyper Hybrid’ gedoopte Tesla Model 3 op z’n minst interessant te noemen. De Oostenrijkers verruilden de zware Tesla-accu (een 50 kWh-batterij weegt bijna 500 kilogram, nvdr) voor een veel compacter en dus ook lichter exemplaar (17,3 kWh en 98 kilogram), terwijl de kofferruimte vooraan werd opgeofferd om plaats te bieden aan een kleine tweecilinder-benzinemotor met 54 pk. Die laatste fungeert weliswaar uitsluitend als generator om de voor de rest volledig elektrische aandrijflijn te voeden, en komt pas in actie bij (kruis-)snelheden vanaf 65 km/u. Zuiver elektrisch zou de Model 3 slechts 100 kilometer ver raken, maar dankzij de bijkomende verbrandingsmotor ligt een autonomie van 1.000 kilometer en een verbruik van 2 liter/100 kilometer (23 g CO2/km) volgens de constructeur binnen handbereik.

Hoewel Obrist voorlopig nog over een prototype spreekt dat ‘een alternatieve kijk moet bieden op groene mobiliteit’, hoopt het bedrijf de eerste exemplaren tegen 2023 op de weg te krijgen.