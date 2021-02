De Porsche waar Maradona te hard mee reed, kan binnenkort de jouwe zijn

Nissan 'niet in gesprek' met Apple over bouwen auto

15 februari De Japanse automaker Nissan is niet in gesprek met Apple over het bouwen van een auto voor de iPhonemaker. Dat zegt Nissan na geruchten dat het een van de partijen was waarmee Apple zou praten. Naar verluidt werkt Apple aan een eigen auto, die op zijn vroegst in 2024 op de markt zou moeten komen.