De oudste VW Kever ter wereld, gemaakt door Porsche, rijdt weer Erik Kouwenhoven

23 februari 2018

14u39

De oudste Kever ter wereld overleefde martelende testritten, oorlogspuin, permanente roestaanvallen en een felle brand. Nu staat de auto nieuwer dan nieuw te glimmen in het Prototype Museum in Hamburg.

Vier jaar duurde de restauratie en alles bij elkaar heeft de auto meer dan 100.000 euro gekost. Maar het was de moeite waard volgens het Duitse blad Der Spiegel, want dit exemplaar uit 1939 is het laatst overgebleven prototype van de fameuze Kever. Ooit waren er veertien, maar deze, met chassisnummer 1-00003 is de enige die nog steeds bestaat. De auto werd gebouwd door Porsche in Zuffenhausen (Stuttgart), omdat de fabrieken in Wolfsburg nog in aanbouw waren.

Het allermooiste is dat Ferdinand Porsche (1875-1951) en zijn zoon Ferry (1909-1998) precies deze Kever als testvoertuig gebruiken en dat dit model tijdelijk werd getest met de sterkere 32-pk motor, die een maximumsnelheid van 130 km/u mogelijk maakte. Nu rammelt in de achterkant van de auto echter weer de klassieke motor van de eerste VW-modellen, een boxermotor met 985 cc inhoud en een vermogen van 23 pk.

Oorlogspuin

Terwijl de andere prototypen kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden vernietigd, overleefde dit exemplaar op de Knesebeckstraße in Berlijn. Daar stond de wagen lange tijd bij een autozaak om interesse te wekken bij potentiële klanten. Na de oorlog werd de beschadigde auto onder het puin vandaan getrokken, waarna deze in 1948 werd verkocht aan een verzamelaar in Hamburg.

Onderhandelingen

In de daaropvolgende decennia werd de auto voorzien van moderne Kever-onderdelen en een paar keer grijs geverfd voor promotionele doeleinden. Een verwoestende brand in 2011 zorgde er bijna voor dat de auto compleet werd verwoest, maar de restanten bleken nog goed genoeg voor een restauratie. Vijf jaar geleden slaagden Thomas König en Oliver Schmidt, de twee oprichters van het prototypemuseum, erin de eigenaar van het VW-prototype te overtuigen om ‘m te verkopen. "We hebben jarenlang onderhandeld en op een gegeven moment zei hij ja", aldus König.

Historische foto's

Kort daarna ging de auto naar een specialistisch restauratiebedrijf, alwaar het model zo nauwkeurig mogelijk werd gerestaureerd op basis van historische foto's en oude schetsen. Een aantal delen moest compleet nieuw met de hand worden gemaakt. Het was de moeite waard volgens beide heren, die een bijzonder groot aantal unieke Porsche- en VW-prototypes in hun verzameling hebben. "Het VW-prototype uit 1939 vormt een uitzonderlijk belangrijke schakel tussen de twee merken", aldus Thomas en Oliver.