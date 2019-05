De nieuwste Ferrari heeft vier motoren en is 1000 pk sterk Erik Kouwenhoven

31 mei 2019

20u14

Bron: AD.nl 0 Auto De absolute topmodellen van Ferrari worden traditioneel steevast aangedreven door een V12-motor. Anno 2019 is dat wel anders; de nieuwe vaandeldrager van het Italiaanse merk heeft een achtcilinder én een stekker.

Fanatieke Ferrari-fans weten het: SF90 is ook de naam van de Formule 1-auto van Sebastian Vettel. De nieuwe straatauto is daar echter niet van afgeleid, maar wel bijna net zo snel. Sterker nog: met zijn 1000 pk is de nieuwste Ferrari sterker dan een gemiddelde F1-auto. Helaas heeft dit model een paar kilo’s extra mee te zeulen, waardoor de sprint toch gewonnen wordt door mannen als Vettel en Leclerc in hun bedrijfswagen.

Wat ze wel gemeen hebben, is het feit dat het allebei hybrides zijn. Een unieke situatie, want nooit eerder kon een straat-Ferrari worden opgeladen. De SF90 Stradale dus wel. De naam van het nieuwe model is een verwijzing naar het 90-jarig bestaan van Scuderia Ferrari en benadrukt de link die er altijd is geweest tussen Ferrari’s race- en straatauto’s.



De nieuwe Ferrari is op alle fronten extreem en levert een voor een productieauto ongeëvenaard vermogen. Waarden als 1000 pk en 390 kilogram aan neerwaartse druk bij 250 kilometer per uur plaatsen de SF90 Stradale aan de top in zijn klasse. Het vermogen is afkomstig van een V8-turbomotor met 780 pk, het hoogste vermogen ooit voor een achtcilinder in de geschiedenis van Ferrari.



Lees door onder de foto’s.

De overige 220 pk is afkomstig van drie elektromotoren. Een van die elektromotoren bevindt zich tussen de verbrandingsmotor en de nieuwe achttraps-transmissie met dubbele koppeling op de achteras. De andere twee elektromotoren zijn op de vooras gemonteerd. Qua trekkracht is de SF90 Stradale goed voor liefst 800 Nm, met een tijdelijke overboost van zelfs 900 Nm.



Ook uniek: de SF90 Stradale is Ferrari’s eerste sportwagen met vierwielaandrijving. Dit is vooral gedaan om het indrukwekkende vermogen van de hybride aandrijflijn maximaal op het asfalt te kunnen overbrengen. Hierdoor accelereert de Ferrari van van 0 naar 100 kilometer per uur in slechts 2,5 seconden, terwijl de sprint vanuit stilstand naar 200 kilometer per uur in amper 6,7 seconden is volbracht.



Lees door onder de foto’s.

De twee elektromotoren op de vooras verdelen onafhankelijk van elkaar de aandrijfkracht naar de individuele voorwielen. Via de twee voorste elektromotoren is de SF90 Stradale overigens ook in staat om geheel elektrisch te rijden, over een afstand van maximaal 25 kilometer, met een snelheid tot zelfs 135 kilometer per uur. De daarvoor benodigde energie is afkomstig van een high-performance lithium-ionbatterij.

Het gewicht van de SF90 bedraagt 1570 kilo, maar er is een optioneel Assetto Fiorano-pakket, dat daar 30 kilo vanaf schaaft en de auto nog scherper maakt. Ferrari verwacht dat 99 procent van de klanten/speculanten hiervoor kiest. De prijs en de oplage zijn nog niet bekend, wel dat de auto volgend jaar bij de dealers zal staan en dat het vermoedelijk om een gelimiteerde oplage gaat.